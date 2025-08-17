Una oficial de la Policía de la Provincia sufrió una herida cortante en su ojo mientras participaba en un operativo en la zona norte de la Capital.

Según se reportó desde la Policía, todo sucedió mientras un patrullero participaba en el seguimiento controlado de un vehículo en cercanías del barrio Villa La Favela, al norte de la ciudad.

En esas circunstancias, vecinos de la zona comenzaron a arrojar piedras al patrullero, motivo por el cual uno de los vidrios del auto de la fuerza de seguridad se rompió y, al partirse, terminó impactando en el ojo de la uniformada.

De inmediato, la oficial fue trasladada al Policlínico Policial, donde recibió atención médica y luego fue dada de alta.

Inhibidores

Como parte del operativo de seguridad que se desplegó en el Estadio Mario Kempes el sábado por la tarde, en ocasión de jugarse un partido de Los Pumas, personal policial logró aprehender a dos hombres mayores de edad, de 39 y 41 años, con antecedentes delictivos.

Durante el procedimiento, se les secuestró el automóvil Renault Fluence en el que se trasladaban, un inhibidor tipo Handy y un destornillador, elementos que habrían utilizado para cometer delitos.

