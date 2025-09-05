Operativo DNI: trámites y servicios más cerca de los barrios de Córdoba
La Municipalidad llevará durante la próxima semana su programa de ayuda a los vecinos de distintas zonas de la ciudad para gestionar diversas diligencias. Además permitirá a los vecinos obtener la tarjeta SUBE y acceder a asistencia digital y a programas para embarazadas sin trasladarse al centro.
La Municipalidad de Córdoba llevará durante la próxima semana el Operativo DNI a distintos barrios de la ciudad, ofreciendo actualizaciones, gestiones de documentación y servicios complementarios sin necesidad de trasladarse al centro.
Entre el lunes 8 y el viernes 12 de septiembre, el operativo se instalará de 09:00 a 13:00 horas en los barrios Altamira, Ampliación Pueyrredón, Ituzaingó Anexo, Cabildo y Mariano Fragueiro. Los vecinos podrán realizar trámites como actualización o renovación de DNI, cambio de domicilio, gestión de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, inscripción fuera de término, cambios de género y rectificaciones, entre otros.
Cronograma del Operativo DNI
- Lunes 8: Iglesia/Fundación Cristiana del Centro (Obispo Maldonado 3932, barrio Altamira).
- Martes 9: Iglesia Jesucristo es el Camino (Juan Cavero 1281, barrio Ampliación Pueyrredón).
- Miércoles 10: Centro Vecinal Ituzaingó Anexo (Gabriel Lippman 5699).
- Jueves 11: Iglesia Manantial de Vida (Av. Colorado 6130, barrio Cabildo).
- Viernes 12: Centro Vecinal Mariano Fragueiro (José Jening 990).
Además, se podrá obtener la tarjeta SUBE presentando únicamente el DNI, con un saldo inicial de $1.500, y habrá información para mujeres embarazadas sobre el programa provincial “Protección de la Embarazada y su Bebé”.
También estará disponible un Punto Vecino con servicios digitales a través de Cidi y Vedi, acercando múltiples gestiones a la comunidad en un solo lugar.