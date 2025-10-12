La Municipalidad de Córdoba informó que continúa descentralizando los trámites y servicios para que vecinos y vecinas tengan acceso en cercanía de sus hogares.

El programa Operativo DNI llega nuevamente a los distintos barrios de la ciudad en donde se pueden realizar actualización del DNI, solicitar nuevo ejemplar, realizar cambio de domicilio, tramitar actas de nacimiento, matrimonio o defunción, iniciar trámites como cambio de género, rectificaciones, inscripción fuera de término y realizar consultas.

Según cronograma, estos los lugares y barrios en donde estará presente:

Lunes : Iglesia Cristiana Betesda (Río Yuspe 1542) barrio Villa Unión

: Iglesia Cristiana Betesda (Río Yuspe 1542) Martes : Asociación Mujeres Unidas de Yapeyú (Bailen 420) barrio Yapeyú Anexo

: Asociación Mujeres Unidas de Yapeyú (Bailen 420) Miércoles : Escuela Osvaldo Jorge León (Colorado esquina Luyuba) barrio Santa Isabel II Sección

: Escuela Osvaldo Jorge León (Colorado esquina Luyuba) Jueves : Asociación Civil Marta Ester Delgado (Avenida de Mayo 585) barrio Villa El Libertador

: Asociación Civil Marta Ester Delgado (Avenida de Mayo 585) Viernes: Centro Vecinal Sargento Cabral (Francisco Suárez 3191) barrio Sargento Cabral

Además de los trámites relacionados con Registro Civil, las mujeres embarazadas recibirán información sobre el programa provincial “Protección de la Embarazada y su Bebé”. Este programa, busca acompañar a las personas gestantes sin obra social y a sus bebés, fortaleciendo su salud, facilitando el acceso a los controles de embarazo y en la primera infancia.

También estará disponible un stand de Punto Vecinon, espacio en donde se brindarán servicios digitales a través de Cidi y Vedi.