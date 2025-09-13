Con el objetivo de brindar soluciones de manera más ágil y acercar los servicios a los vecinos y vecinas, la Municipalidad de Córdoba llega a los barrios de la ciudad con Operativo DNI.

Cronograma del operativo:

Lunes 15 : Iglesia Ministerio Restauración Peniel (calle Mza 168 casa 2) barrio Cornú Anexo

Martes 16 : Centro vecinal Parque Don Bosco (Pablo Ardizzone 7006), barrio Parque Don Bosco

Miércoles 17 : Centro vecinal Granadero Pringles (Bernis 3301), barrio Granadero Pringles

Viernes 19: Centro Vecinal Las Palmas y Ampliación Las Palmas (Avenida Don Bosco 4558) barrio Las Palmas

Este programa permite realizar diversos requerimientos de 9 a 13 horas en todos los sitios.

En los espacios también se podrá retirar la Tarjeta SUBE. Para adquirirla, es necesario concurrir con DNI en mano, no se precisan requisitos adicionales y todos los vecinos pueden hacer el trámite. La SUBE se retira con saldo negativo de $1500, equivalente al valor de la tarjeta.

Además, quienes se acerquen hasta el lugar, pueden acceder a Punto Vecinon, espacio en donde se brindarán servicios digitales a través de Cidi y Vedi.

Las mujeres embarazadas podrán acercarse hasta el sitio en el que se está efectuando el operativo y recibir información sobre el programa provincial “Protección de la Embarazada y su Bebé”. Este programa, busca acompañar a las personas gestantes sin obra social y a sus bebés, fortaleciendo su salud, facilitando el acceso a los controles de embarazo y en la primera infancia.

A lo largo de las jornadas de documentación los vecinos pueden acercarse a realizar trámites esenciales que incluyen la actualización del DNI, solicitar un nuevo ejemplar, cambio de domicilio, como así también la tramitación de actas de nacimiento, matrimonio o defunción.

Como así también iniciar trámites como cambio de género, rectificaciones, inscripción fuera de término y realizar consultas.