Operativo Elecciones 2025: viví la cobertura completa por los SRT

Este domingo 26 de octubre, los cordobeses volverán a las urnas para elegir la renovación de nueve bancas de diputados nacionales.

En estos comicios, además, debutará la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el país, un nuevo sistema que busca garantizar mayor transparencia y agilidad en el proceso electoral.

El operativo de los SRT

Desde las 17.00, las radios de la Universidad Nacional de Córdoba pondrán en marcha un operativo especial con móviles, análisis y toda la información desde los principales puntos de votación.

A partir de las 17.30, la cobertura se extenderá también por Canal 10, nuestras plataformas de streaming y redes sociales, con la mirada federal de los Servicios de Radio y Televisión de la UNC.

La jornada promete ser clave: este año, 127 diputados nacionales terminan su mandato, de los cuales nueve pertenecen a Córdoba, y serán reemplazados en esta elección legislativa.

Con informes en vivo, móviles en los búnkers de los bloques y un equipo periodístico desplegado para reflejar el pulso de la democracia, SRT Media te invita a seguir el minuto a minuto de las elecciones en todas sus plataformas: Canal 10, Cba24n, AM 580, FM 102.3 y redes sociales.

Toda la información, el análisis y el color de una nueva fiesta democrática, en vivo por los SRT.