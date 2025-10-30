Durante la mañana de este jueves, la Policía de Córdoba implementó un cordón sanitario desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hasta el Sanatorio Allende, ubicado en el barrio Nueva Córdoba.

El operativo tuvo como objetivo acompañar y asegurar el traslado de una ambulancia de la empresa Ecco, que transportaba un corazón proveniente de la provincia de Buenos Aires, junto con un equipo médico especializado.