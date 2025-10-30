Trabajo en equipo
Operativo en Córdoba: la Policía escoltó el traslado de un corazón hacia el Sanatorio Allende
Este jueves el personal policial formó un cordón sanitario para acompañar a la ambulancia que trasladaba, desde el Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, un órgano vital proveniente de Buenos Aires. Con esta acción se garantizó su arribo seguro al centro de salud privado.
Durante la mañana de este jueves, la Policía de Córdoba implementó un cordón sanitario desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hasta el Sanatorio Allende, ubicado en el barrio Nueva Córdoba.
El operativo tuvo como objetivo acompañar y asegurar el traslado de una ambulancia de la empresa Ecco, que transportaba un corazón proveniente de la provincia de Buenos Aires, junto con un equipo médico especializado.
Distintas unidades operativas participaron en la coordinación del dispositivo, garantizando un tránsito ágil y sin interrupciones a lo largo del recorrido. La acción destacó la eficacia, compromiso y profesionalismo de los efectivos policiales en este tipo de situaciones críticas.