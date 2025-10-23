La Municipalidad de Córdoba implementará un operativo especial para facilitar la participación ciudadana frente a las elecciones legislativas. El próximo domingo 26 de octubre, el transporte urbano de pasajeros será gratuito de 6:00 a 20:00 horas , con excepción del servicio Aerobus. Los vecinos podrán trasladarse sin necesidad de presentar tarjeta ni cumplir requisitos adicionales.

Asimismo, a pedido del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia, el Registro Civil Central y los 17 Centros de Participación Comunal abrirán sus puertas el sábado y domingo, de 8:00 a 18:00 horas para permitir el retiro de los Documentos Nacionales de Identidad pendientes. Quienes deseen consultar si su DNI se encuentra disponible podrán hacerlo escaneando el código QR de la constancia de trámite o comunicándose al teléfono 351-8695345.