Operativo especial para retiro de DNI y transporte gratuito durante el domingo electoral
La Municipalidad de Córdoba habilitará el colectivo sin costo entre las 6 y las 20 horas del domingo 26 de octubre. Además, abrirán el Registro Civil central y los CPC para el retiro del Documento Nacional de Identidad.
La Municipalidad de Córdoba implementará un operativo especial para facilitar la participación ciudadana frente a las elecciones legislativas. El próximo domingo 26 de octubre, el transporte urbano de pasajeros será gratuito de 6:00 a 20:00 horas, con excepción del servicio Aerobus. Los vecinos podrán trasladarse sin necesidad de presentar tarjeta ni cumplir requisitos adicionales.
Asimismo, a pedido del Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia, el Registro Civil Central y los 17 Centros de Participación Comunal abrirán sus puertas el sábado y domingo, de 8:00 a 18:00 horas para permitir el retiro de los Documentos Nacionales de Identidad pendientes. Quienes deseen consultar si su DNI se encuentra disponible podrán hacerlo escaneando el código QR de la constancia de trámite o comunicándose al teléfono 351-8695345.
En paralelo, el Ente de Fiscalización y Control municipal realizará operativos para garantizar el cumplimiento de la veda electoral, que regirá desde las 20:00 del sábado hasta las 21:00 del domingo. Durante ese período estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas y deberán permanecer cerrados los locales bailables y los bares. En caso de infracciones, se aplicarán sanciones conforme a la normativa vigente y al Código Electoral Nacional por aplicación del artículo 136 del mismo.