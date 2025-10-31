El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, justificó este viernes el despliegue de un megaoperativo en el hotel alojamiento Ruta que se vio frustrado después de confirmarse que la pareja sospechada no tenía ninguna vinculación con un robo a mano armada en el barrio Villa Belgrano el miércoles pasado.

A dos días del fallido despliegue policial, con el propio ministro a la cabeza, el titular de Seguridad dijo que se trató de una cuestión “morbosa y simpática”.

“Habíamos tenido un robo calificado en un domicilio de Villa Belgrano con algún nivel de violencia y la sustracción de importantes valores. A raíz de eso alguien llama con un dato preciso respecto de que las personas que podrían haber cometido ese hecho se encontraban en el hotel alojamiento”, dijo Quinteros desde la Jefatura de Policía.

El ministro comentó que el empleado del hotel alojamiento, allegado a las víctimas del robo en Villa Belgrano, llamó directamente a la Dirección de Investigaciones para alertar sobre la pareja que había ingresado en el cuarto 18 del establecimiento ubicado en la avenida La Voz del Interior.

“Se acude con dos móviles, como se hace siempre; al no contestar en el dormitorio se activan los protocolos y todo lo demás es lo que vieron”, dijo Quinteros sobre las acciones que involucraron a una decena de móviles, el equipo del ETER y dos negociadores.

Acerca de las posibles acciones legales que podría tomar la pareja damnificada por el operativo, el titular de Seguridad aclaró que los uniformados ingresaron a la habitación porque no recibieron ninguna contestación y que todo fue supervisado por la fiscalía interviniente.

“Preservamos la intimidad de las personas involucradas para poder desalojarlas antes de que lleguen los medios”, dijo Quinteros a la hora de salir al cruce de una posible denuncia en tribunales.