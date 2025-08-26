Grupos operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en conjunto con fuerzas nacionales y provinciales, realizaron una serie de patrullajes en la ciudad de Córdoba este lunes, que arrojaron como saldo el secuestro de distintos estupefacientes.

Del operativo participaron personal de la Gendarmería Nacional Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Córdoba y la FPA. Los distintos móviles y oficiales fueron desplegados, de forma coordinada, en los barrios Villa Argentina, El Mirador, La Maternidad y San Vicente.

Como resultado del despliegue, fueron secuestradas varias dosis de cocaína y marihuana a un varón mayor de edad que transitaba por la intersección de las calles Diego de Torres y Junín, de barrio San Vicente.

Este tipo de operativos se enmarca en el plan de acción, con el objetivo de reforzar la presencia policial, prevenir el delito y fortalecer la lucha contra el tráfico de estupefacientes en la provincia de Córdoba.