Una mujer de 73 años, miembro de la comunidad gitana, fue detenida en medio de un operativo cerrojo en la ruta nacional 9 a la altura de Leones.

La supuesta estafadora viajaba en un auto Volkswagen UP con pedido de captura. Después que se activó el alerta, la Policía de Córdoba realizó un operativo con paradas preventivas desde la Autopista Córdoba-Rosario hasta la ruta nacional 9.

La mujer era buscada por la Fiscal de Cura Brochero Analía Gallaratto a raíz de una serie de denuncias por estafas en la zona del Valle de Traslasierra.

Después de detenerla, los uniformados secuestraron el auto gris y un celular. Además la gitana fue trasladada a la Unidad Judicial de Minal Clavero.