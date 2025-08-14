Este jueves, en el Concejo Deliberante de Córdoba se aprobó la tan discutida regulación para las apps de transporte como Uber y Didi. En las afueras del recinto, hubo una movilización de taxistas y remiseros.

El proyecto fue aprobado por amplia mayoría y queda en manos del Poder Ejecutivo reglamentar la ordenanza y, de ser necesario, incorporar alguna modificación extra. Por el momento, el tema del "cupo", muy resistido por los choferes de apps, quedó fuera de la normativa.

Sin embargo, desde la asociación que nuclea a los choferes de taxis, esperan que se vuelva a incorporar el límite en la cantidad de conductores que pueden utilizar las aplicaciones de viajes.

“El resultado no es alentador pero tampoco es de derrota, para nada”, afirmó Miguel Montes, presidente de la Asociación de Permisionarios de Taxis, en diálogo con Ahora Noticias.

Montes planteó que ahora la cuestión está en manos del intendente Daniel Passerini, el único que puede modificar la normativa aprobada este jueves. Según el dirigente, Passerini les prometió que el tema del cupo iba a quedar firme, así como también la negativa de Anses y el metraje a los 1.500 pesos.

“Vamos a llegar a un acuerdo. Queremos estar ordenados, no queremos ser los únicos. Queremos que se nos respete como trabajadores, como personas”, expresó Montes.