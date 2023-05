La Biblioteca Córdoba (27 de Abril 375) estrena un ciclo de cine dedicado al director hongkonés Wong Kar-Wai titulado “El Sr. de las relaciones”.



Las proyecciones se realizarán todos los lunes de mayo, con entrada libre y gratuita.



Wong Kar-wai nació en Shanghái, en 1958, pero a los cinco años de edad emigró a Hong Kong. El director es conocido por crear películas visualmente estilizadas. Wong Kar-wai tiene una forma particular de grabar las películas: trabaja sin guion por lo que los actores y actrices deben realizar un esfuerzo mayor para la creación de los personajes. En 1997 fue premiado como Mejor Director en el Festival Internacional de Cannes por “Happy together”.

Cartelera de mayo:



“Days of being wild” (Días Salvajes – 1990) es la cinta que dará el puntapié inicial del ciclo el lunes 8 a las 19.



La película nos ubica en la década de los ’60. Yuddy es un joven atractivo que descubre que la mujer que lo crio no es su verdadera madre y que, además, se niega a revelarle la identidad de su verdadera progenitora. Este hallazgo le provoca graves problemas emocionales forzando a dos mujeres a luchar por su amor.

En la función del lunes 15 – también a las 19 – se proyectará “Chungking Express” (1994). El filme cuenta dos historias de amor que se desarrollan en el barrio turístico de Tsimhatsui, en la bulliciosa Hong Kong. La primera historia describe el fugaz encuentro entre un joven policía en plena crisis amorosa y una misteriosa mujer fatal traficante de drogas. La segunda se centra en el singular romance entre un solitario y sencillo agente de policía y la joven camarera del pobre bar donde aquél suele comer.

Por su parte, el lunes 22 de mayo se podrá ver “In the mood of love” (Con ánimo de amar – 2000). La sinopsis de la película detalla que la acción sucede en la Hong Kong de 1962, con Chow, un redactor jefe de un diario local, como protagonista. El periodista se muda con su esposa a un edificio donde, principalmente, viven residentes de Shanghai. Allí conoce a Li-zhen una empleada de una empresa de exportación, cuyo marido está continuamente de viaje de negocios.

“Como la mujer de Chow también está casi siempre fuera de casa, Li-zhen y Chow pasan cada vez más tiempo juntos y se hacen muy amigos. Un día, ambos descubrirán algo inesperado sobre sus respectivos cónyuges”, se describe en la cinta.

Finalmente, la última función será el lunes 29 con “Happy together” (1997). La historia pone el acento en la pareja de Ho Po-wing y Lai Yiu-fai, dos hombres homosexuales que llevan una relación tormentosa. Con el propósito de mejorar el vínculo deciden viajar a Argentina para visitar las Cataratas del Iguazú. Ya instalados rompen la relación que pronto se verá nuevamente alterada por constantes suspicacias, celos y peleas violentas.

