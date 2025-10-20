Las elecciones legislativas están cada vez más cerca y, en ese marco, el candidato y actual diputado Oscar Agost Carreño visitó los estudios de Canal 10 para presentar sus propuestas y su visión sobre la actualidad política.

Primero, explicó que presentaron una lista del PRO porque no querían “ser furgón de cola de la La Libertad Avanza” como sucedió en otros distritos del país.

En la lista, valoró Agost Carreño, hay intendentes con experiencia, “mucha juventud, federalismo, y las banderas históricas del PRO”. Respecto a Héctor Baldassi, quien entró a la Cámara Baja a través del PRO, el diputado dijo que “decidió no enfrentar a Mauricio Macri” y que “siempre tuvo las puertas abiertas”.

El candidato planteó que en estas elecciones está en juego armar el Congreso que se viene para los próximos años y que es importante que sea uno que le ponga límites al presidente. “Hay mucha gente muy decepcionada con Javier Milei”, señaló.

Por otro lado, se mostró crítico con Provincias Unidas y su principal candidato, Juan Schiaretti. “Los dos años que Juan estuvo desaparecido yo estuve peleando por los jubilados, por la educación universitaria”, declaró.

“Antes que nada nosotros representamos a los cordobeses. Me temo que hoy votando a la Libertad Avanza, van a votar lo que les pida Javier Milei aunque sea malo para los cordobeses”, sentenció.