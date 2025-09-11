El actual diputado de Encuentro Federal y candidato por el PRO, Oscar Agost Carreño, manifestó: “Nos quieren ignorantes”. La expresión se debe a la medida del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario.

“Esta decisión no solo frena recursos, sino que pone en riesgo el derecho al acceso, la calidad y la independencia académica de quienes construyen futuro”, indicó.

Citando a Domingo Faustino Sarmiento, maestro de la educación argentina, dijo: “Todos los problemas son problemas de educación”..

Opositor y con el blanco puesto en la polémica en ANDIS y las denuncias por corrupción, el referente del partido amarillo apuntó: “Así como lo hicimos con la emergencia en discapacidad, vamos a dar las peleas que sean necesarias para que estudiar no sea un privilegio de unos pocos, como pedir el 3%”.