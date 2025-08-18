Hasta el mediodía del domingo, la participación del PRO cordobés en las próximas elecciones legislativas era todavía una incógnita. El partido amarillo, que llegó a sacar más del 70% de los votos en sus épocas doradas en la provincia, finalmente decidió presentar lista propia con Oscar Agost Carreño a la cabeza. El diputado sabe que los años en los que el PRO arrasaba en Córdoba quedaron atrás pero en diálogo con Fuerte y Claro valoró la decisión de reafirmar la identidad: "Si los partidos políticos no se presentan en las elecciones son ONGs".

"Nos tocó un momento desafiante de nuestro partido al que recuperamos después de un largo juicio tras una intervención que hizo injustamente el PRO de Buenos Aires. Por suerte la Justicia, después de seis resoluciones judiciales, lo restituyó a los afiliados y las autoridades legítimas de Córdoba. Eso pasó a la tarde del día en que se vencían las alianzas y tuvimos que armar una lista en diez días, pero terminó siendo un listón", relató el titular del partido en la provincia en SRT Media. Caracterizó a la nómina de candidatos como "jóvenes PRO puros, amarillos, que empezaron su vida política en este partido y llegaron a ser concejales, intendentes o tribunos de cuentas con menos de 40 años".

Para Agost Carreño, la polarización atenta contra la posibilidad de otras listas y aseguró: "Somos conscientes de que no tenemos los taquilleros de otra época. Venimos pregonando la idea de que el PRO no sea furgón de cola de Javier Milei y de no festejar a los que se pasan al peronismo provincial". En ese sentido, manifestó que la lista va a buscar captar el voto de personas desencantadas con Milei "que a lo mejor fueron votantes del PRO y van a buscar ese sello en el cuarto oscuro".

El diputado fue muy crítico con aquellos sectores que hoy llaman a la abstención, que son los mismos que quisieron llevar al PRO de Córdoba a ser sometido y absorbido por La Libertad Avanza, tal como sucedió en CABA y provincia de Buenos Aires. "En política, si realmente defendés tu espacio, no corresponde irte a militar a otro espacio porque no estén tus candidatos en la lista. Para eso renunciá al PRO y andate a La Libertad Avanza si es lo que querés". Aseguró además que esos sectores, vinculados al expresidente Mauricio Macri, buscaron "escondidos y arteramente" quedarse con la lapicera del partido en Buenos Aires.

Por último, Agost Carreño opinó sobre la candidatura del exgobernador Juan Schiaretti y consideró que "es una persona que estuvo ausente estos dos años". "Schiaretti va a hacer una campaña crítica de Javier Milei pero lo cierto es que yo en estos dos años estuve en el Congreso defendiendo a los cordobeses", fustigó, y enumeró que en su haber legislativo hay temas como proyectos para eliminar las retenciones, temas de producción regional de la provincia, inteligencia artificial, jubilaciones, discapacidad, etc.

Además recordó: "Yo fui el que pidió la sesión que viene. No vi a ningún diputado del peronismo de Córdoba pidiendo la sesión para hablar de discapacidad o los proyectos de los propios gobernadores. El candidato del peronismo no estuvo presente, no se si estuvo en España o Buenos Aires. Pero defendiendo a Córdoba no lo vi".