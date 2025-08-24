Otra fiesta clandestina en Córdoba: la policía desalojó a más de 400 personas

Como sucede cada fin de semana en cualquier localidad de la provincia, este domingo por la madrugada efectivos policiales y miembros del Área de Inspección General Municipal de la ciudad de Alta Gracia desarticularon una fiesta clandestina con más de 400 personas involucradas y sin medidas de seguridad.

El hecho se produjo en la intersección de Camino Rural y Ruta C-45, en cercanías de la zona del Aeroclub, donde se constató la realización de una fiesta electrónica con cientos de participantes.

El lugar estaba armado con carpas, pantallas gigantes, baños químicos y más de 100 vehículos estacionados.

Durante el operativo se constató que la fiesta no tenía asistencia médica ni ningún tipo de seguridad para los asistentes.

Luego de labradas las actas de infracción correspondientes, la policía coordinó el desalojo.

En el operativo se hizo presente el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, quien estuvo acompañado por el director general de Departamentales Sur, comisario general Cristian Gómez.