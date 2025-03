Verónica Torres Zormam es la cuarta víctima de femicidio en Córdoba en lo que va del año y la segunda en menos des 24 horas.

Tenía 29 años y fue asesinada por su ex pareja, Porfilo Romero de 57 años. El agresor tras cometer el crimen se quitó la vida. El hecho ocurrió en La Granja, Sierras Chicas.

La familia de Verónica llamó a la Policía porque su hija llevaba varias horas sin responder mensajes de WhatsApp. Su preocupación les llevó a hacer la denuncia en la comisaria local. Los efectivos comenzaron con la búsqueda, fueron a la casa del agresor y se encontraron con la escena del terror.

Guillermo Monti, fiscal de Instrucción de Jesús María, explicó que ambos habían estado cinco años de novios y se habían separado en diciembre de 2024. Tras la ruptura ella había vuelto a vivir con sus padres.

Verónica era muy conocida por los vecinos de la zona por ser una buena mujer y trabajadora. Era madre de un niño de 2 años, fruto de su relación con Porfilo.

Trabajaba en un supermercado en el centro de La Granja y el día del crimen, había ido a realizar tareas de limpieza en la estancia La Querencia, incluso había pedido permiso en el comercio para poder hacer “unos pesos extra”.

Según informaron los dueños del inmueble, Verónica debía retirarse a las 15.30 para después entrar al supermercado, al cual nunca llegó.

Romero trabajaba de casero en una vivienda pegada a la mencionada estancia.

El padre de Verónica es un conocido mecánico del pueblo, y tanto su esposa que se dedica al transporte, como sus otras hijas, están atravesados por el dolor.

Priscila, amiga y compañera de trabajo de la victima en el supermercado, contó que Verónica le había manifestado tenerle miedo a Romero y que no quiso hacer la denuncia por el hijo en común.

“El sábado me contó que la espiaba y la seguía. Le dije que lo denunciara, pero ella no quería por miedo a que le pase algo al bebé, porque él era el papá. No sé cómo pasó esto, si la engañó o qué. Me duele un montón”, sostuvo Priscila en Cadena 3.

No había ningún tipo de denuncia realizada según dio a conocer la Comisaria local. Se investiga si el femicida tenía antecedentes penales en nuestro país.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda:

*Línea nacional y gratuita 144, disponible las 24 horas del día durante todo el año

*Mensaje con la palabra “hola” a la línea directa +54 9 11 2771-6463 de WhatsApp a nivel nacional

*En Córdoba: WhatsApp (351 814 1400) y al 0800-888-9898