Personal policial debió hacerse presente en el kilómetro 250 de la ruta nacional 158.

Allí, por causas que aún no se han establecido, se produjo un accidente entre un camión marca Fiat y una motocicleta marca Titán, conducida por un joven de 19 años, acompañado por un adolescente de 15 años.

A raíz del siniestro, un servicio médico constató el deceso del conductor del rodado menor.

El parte policial consigna que, al parecer, la motocicleta habría perdido el control e impactado contra el camión, que se encontraba estacionado en la banquina.

Interviene la fiscalía de turno.