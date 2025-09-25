El diputado nacional Pablo Carro realizó declaraciones muy picantes respecto al escenario electoral cordobés al afirmar que "se ve clarita la movida del Círculo Rojo viendo que se agota el proyecto de Javier Milei y que Juan Schiaretti es un reemplazo razonable para ellos", deslizando una especulación de los sectores de poder ante una situación de inestabilidad política.

En Fuerte y Claro, por SRT Media, aseguró que Martín Menem -quien ocupa la presidencia de Diputados- está "en la cuerda floja" y eso genera reacciones al interior del poder económico y del cordobesismo: "Yo los veo proponiéndolo a Schiaretti, colocándolo en la línea de sucesión y trabajando para que se termine el gobierno de Milei. O al menos especulando con eso".

Carro, que manifestó que "si Schiaretti no pensara en eso no sería candidato", argumentó que esa posibilidad aparece porque "los referentes del Círculo Rojo saben que el modelo de Milei está agotado". En esa dirección, opinó que "lo de Milei en Córdoba se está descascarando de manera muy notoria" y atribuyó ese derrumbe al cóctel entre las dificultades de la microeconomía, la crueldad de la narrativa presidencial con los sectores que menos tienen y las denuncias por presuntas coimas en sectores sensibles por donde pasa la motosierra. "Es un combo explosivo que no se banca nadie. Milei va a perder más de la mitad de los votos", soltó.

También apuntó contra Natalia de la Sota y la comparó con la lista cordobesista oficial al decir que "son dos expresiones de un mismo espacio político que se diferencian en la estrategia electoral pero en los temas de fondo no tienen diferencias". La referencia principal fue la posición de De la Sota respecto al tema retenciones. Sobre el cruce de Schiaretti con Milei en las últimas semanas, expresó: "Me hace acordar mucho a la Alianza en el 2001: la convertibilidad no se toca, el problema es la corrupción. Schiaretti dice que el déficit cero es innegociable y hay que tener sensibilidad para que no caiga el ajuste en los que menos tienen. Seguir las políticas del FMI tiene como condición excluyente castigar a los que menos tienen".

Retenciones cero y acuerdo con Estados Unidos

El diputado y candidato a renovar su banca se refirió en duros términos a la medida de las retenciones cero anunciada en medio de la campaña electoral: "Lo que yo veo es que los recursos en Argentina son escasos. No hay guita para todos. Estamos en una discusión muy seria para sostener los fondos para discapacidad, presupuesto universitario, el Garrahan, los jubilados. Los recursos son escasos hay que decidir dónde lo vas a poner. Me parece que el campo es un sector privilegiado al lado de un jubilado de la mínima o los prestadores de discapacidad".

Para Carro, el hecho de "que venga a corregirte EEUU a decirte que es una locura lo de las retenciones me resulta patético". "Los que estamos del lado del campo popular sabemos que si vas al FMI o al Tesoro se van a meter en tu economía y decirte qué es lo que tenés que hacer", disparó el dirigente de Fuerza Patria.

Sobre esto, dijo que Estados Unidos está detrás de algunos proyectos estratégicos en la Argentina. Según Carro, uno de ellos es entrar en la empresa Nucleoeléctrica, "no tanto por nuestra central nuclear de Embalse sino por el proyecto Carem, ahí somos competidor directo de Estados Unidos". Y el otro punto que detalló fue el deseo norteamericano de una base militad en el sur argentino.

Anticipó su confianza en que el proyecto de la deuda tenga un freno en el Congreso. "Lo que manda es la política y no tanto la institucionalidad. Pasa por si tenes aval político para tomar esas medidas o no", explicó. Por último se refirió a la imagen de la potencia del norte: "Cuando es contra Estados Unidos, los argentinos nos ponemos mas argentinos. Sabemos que son los que nos han cagado la vida a lo largo de los años y tienen mas que ver con Estados Unidos que con China".