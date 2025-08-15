El diputado de Unión por la Patria, Pablo Carro, confirmó que será candidato en las próximas elecciones legislativas de octubre, buscando renovar su banca que vence el 10 de diciembre.

El espacio, bendecido por Cristina Fernández de Kirchner, es Fuerza Patria, que formó alianza con Frente Patria de Juan Grabois y que, en Córdoba, impulsa a Coti San Pedro. A la propuesta también se sumaron el Partido Comunista, Kolina y el Partido Solidario.

El docente, además, informó que encabezará la lista kirchnerista y criticó a la diputada de Encuentro Federal, Natalia de la Sota, quien presentó una lista separada del cordobesismo, Provincias Unidas que sería liderada por Juan Schiaretti

La lista de Natalia es una “colectora” del oficialismo y “después vuelven a estar todos juntos”, apuntó Carro en diálogo con Fuerte y Claro, por SRT Media.

“Me cuesta creerle las posiciones que Natalia tiene últimamente porque fue parte del barco del cordobesismo, del ajuste y, ahora, de repente, es la capitana de la resistencia a Milei. Mucho no me la creo”, continuó ejemplificando que la diputada votó a favor del acuerdo con el FMI y forma parte del bloque que avaló la Ley Bases del oficialismo nacional que permitió aplicar ajustes.

Consideró que lo de De la Sota es un “juego estratégico porque les conviene presentar por izquierda”, dijo, y planteó que no le sorprendería que el domingo aparezca como la número 2 en la lista de Juan Schiaretti.

