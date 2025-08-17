La tercera opción peronista en el menú electoral cordobés será Fuerza Patria Córdoba, de indudable afiliación kirchnerista.

Se confirmó bien entrada la noche de este domingo que el actual diputado nacional y dirigente gremial de los docentes universitarios, Pablo Carro, encabezará la lista integrada por referentes de distintos sectores que “expresan las luchas que enfrentan las políticas de destrucción del presidente Milei”, según dicen desde el espacio.

Quien estuvo en disputa por el primer lugar de la lista, Constanza “Coti” San Pedro, también de extracción universitaria, es la representante del sector de Juan Grabois en Córdoba. Quedó en segundo lugar.

De esta manera, la lista de Fuerza Patria Córdoba queda definida de la siguiente manera: