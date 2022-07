El compositor, intérprete, actor, conductor y escritor Pablo Dacal regresa a Córdoba para presentar el libro “Por qué escuchamos a Corsini” (2021), editado por la prestigiosa editorial Gourmet Musical.

El trabajo profundiza en la vida y obra del compositor siciliano, Ignacio Corsini, quien llegó a la Argentina junto al nacimiento del siglo XX, el 13 de mayo de 1901 en el buque "Antonina” e hizo obra en la inmensidad de la pampa bonaerense y en la urbanidad porteña.

El encuentro en Córdoba con el autor se titula como “Conversatorio con Pablo Dacal” y será moderado por los periodistas Guillermo Romani y Santiago Ramos. La cita es el jueves 28 a las 19.30 en Bicicleta Bar (Fructuoso Rivera 181) con entrada libre y gratuita.



Será una buena oportunidad para ver a este artista desde otra perspectiva, por afuera de sus clásicas presentaciones musicales y en plan charla abierta para que el público intervenga con preguntas y acotaciones.

Trilogía sobre Corsini

El libro forma parte de una trilogía de producciones culturales que se hicieron en honor al músico y en diferentes artes: En cine mediante el documental “Corsini interpreta a Blomberg y Maciel” (2021), de Mariano Llinás; en música con “Cancionero Federal” (2021), interpretado y grabado por Pablo Dacal; y en literatura con “Por Qué Escuchamos a Corsini” (2021) con la autoría del propio Dacal.

“Adelantado a los tiempos sociales, abjuró del tango ramplón, el de la pebeta que soporta todo ‘por amor’. A diferencia de su amigo Carlos Gardel, que aceptaba esos lugares comunes del género, Ignacio Corsini siempre mantuvo viva su sensibilidad. Una impronta melancólica importada de su Sicilia natal y exacerbada por la naturaleza crepuscular de la geografía pampeana, donde pasó sus primeros años y donde aprendió mucho de lo que sabía. Que no era poco. Rubio y de ojos celestes, como La pulpera de Santa Lucía (el vals que lo elevó a una cima que no buscaba), y criado musicalmente en la payada, la canción criolla y el canto de los pájaros –ese folklore no oficial–, creó un estilo propio, de canciones sencillas y hondas. Una estética, sí, pero también una ética. Con la muerte de Victoria, su grandísimo amor, y aún vigente, Corsini se alejó del centro de la escena. Dejó una obra que merece ser escuchada y un mito módico, el de El Caballero Cantor, dibujado exactamente a su medida. Por qué escuchamos es una colección que busca ahondar en los motivos por los que algunos artistas –de diversos géneros, orígenes y épocas– se vuelven esenciales, indiscutibles, verdaderamente únicos, más allá de los caprichos y vaivenes del mercado musical”, Pablo Dacal sobre Corsini.