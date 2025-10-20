Pablo Laurta, el imputado de los femicidios de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio, perpetrados en el barrio de Villa Serrana, fue trasladado este lunes a la cárcel de Cruz del Eje destinada a los presos peligrosos.

Tras pasar por la Central de Policía ubicada en barrio Alberdi, el delincuente fue llevado a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), donde recibió insultos de los detenidos que estaban en diferentes pabellones.

“Se lo trasladó desde Espacio de Requisa, hasta el Locutorio que es el espacio donde lo iba a recibir su abogada. Fue claro cómo le gritaban los detenidos desde los distintos pabellones aquí de la UCA”, expresó el ministro de Justicia, Julián López, en dialogo con Ahora Noticias de Canal 10.

“Sabemos que los femicidios son delitos, que dentro de los establecimientos penitenciarios y en la población carcelaria, tienen una fuerte carga. Lo que pasó deja a las claras que la decisión que se había tomado de antemano (de autoexcluirlo), fue la acertada”, destacó en relación al régimen especial que tendrá en la prisión, para evitar agresiones de los otros internos.

La modalidad “individual” que cumplirá el detenido, fue decidió en base a un informe realizado por el Servicio Penitenciario por sus características.

“Será de manera excepcional y provisoria”, sostuvo López, en salvaguarda de la integridad de Laurta y del resto de la población carcelaria.

El femicida estará monitoreado las 24 horas.

Alfonsina Muñiz, la defensora oficial

Alfonsina Muñiz será la defensora oficial del femicida Pablo Laurta, el acusado de ser el autor material e intelectual de los crímenes de Luna y Mariel.

Así lo informó el Ministerio Público de la Defensa de Córdoba. La designación se hizo por turno.

Muñiz estuvo en horas de la mañana en la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA) y se reunió con Laurta por la lapso de una hora.

“La reunión se llevó adelante respetando los resguardos solicitados por la defensa: privacidad, confidencialidad y reserva, a fin de garantizar el respeto del principio etico y constitucional de mantener secreto profesional”, expresó el comunicado.

Posteriormente Laurta fue trasladado al penal de máxima seguridad, la cárcel de Cruz del Eje, donde permanecerá detenido mientras avanza la investigación.

El Fiscal de Violencia de Género, Gerardo Reyes, le tomará declaración en los próximos días.