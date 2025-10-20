Pablo Rodríguez Laurta, llegó este lunes por la mañana a la Jefatura de Policía de Córdoba donde hizo declaraciones, rodeado de un fuerte operativo de seguridad, la presencia de periodistas, autoridades y el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros. “Las dos fallecidas tenían denuncias, ambas, por explotación sexual infantil", dijo, apuntando a las víctimas del doble femicidio, su expareja Luna Giardina y su exsuegra, Mariel Zamudio.

Luego indicó: “Yo rescaté a mi hijo e hice lo necesario para rescatarlo”. El detenido, que será indagado por los femicidios ocurridos el sábado 11 de octubre en Villa Serrana, cerró: “Estoy en paz porque mi hijo está seguro ahora”.

En Córdoba, fue la Guardia de Infantería, con una unidad especial, la encargada de la logística del viaje, con el apoyo de un grupo de elite del Eter.

Detenido el domingo 12 de octubre en Gualeguaychú cuando intentaba huir a Uruguay con su hijo de 6 años, se cumplió este lunes el traslado del hombre de 39 años acusado de tres crímenes en dos provincias argentinas.

Las pericias que se realizaron en Entre Ríos arrojaron que Laurta está “lúcido y consciente de sus actos.

Laurta pasó el fin de semana detenido en Entre Ríos a cargo de la Dirección General de Inteligencia Criminal. Allí le dictaron prisión preventiva por cuatro meses, acusado de matar a Martín Palacio, un conductor de aplicación de movilidad al que convocó para un viaje unos días antes de su raid criminal en Córdoba.

Luego de los trámites formales en Jefatura y Medicina Forense de la Policía Judicial, será llevado a un sector de máxima seguridad de la cárcel de Cruz del Eje.