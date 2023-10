Padres de alumnos del IPEM 376 Nelson Mandela, ubicado en el barrio Héroes de Malvinas, acamparán frente a la institución a partir de mañana 21 de noviembre para evitar el ingreso de urnas de las elecciones presidenciales del domingo. La razón detrás de esta medida es la prolongada falta de clases debido a la rotura de la bomba de agua, que no ha sido reemplazada a pesar de los reiterados reclamos.

Desde el 10 de octubre, los estudiantes del IPEM 376 Nelson Mandela no tienen clases debido a la situación de la bomba, que afecta no solo la educación de los jóvenes, sino también el servicio de PAICOR.

La falta de agua llevó a la suspensión del servicio de comedor, que es vital para muchas familias cuyo único sustento proviene de la escuela.

Patricia Flores, madre de dos alumnos, uno de ellos con una discapacidad, expresó su frustración: "Hace más de diez días que estamos sin clases, y no hay respuesta del gobierno, ni del Ministerio de Educación ni de la Municipalidad. Queremos una solución, por lo que acamparemos aquí esta noche. No dejaremos que ingresen las urnas hasta que nos escuchen. No queremos que nuestros hijos se conviertan en ignorantes".

La situación en la escuela va más allá de la bomba. La infraestructura está en mal estado, con baños rotos, ventiladores inoperables durante años y luces defectuosas. Los padres tuvieron que recaudar dinero por sí mismos para realizar reparaciones, ya que nunca recibieron una respuesta adecuada de las autoridades.

“Pedimos al gobernador que piense en los niños y las familias que dependen de esta escuela", expresó una madre.

Alejandro Oliva, el director de la escuela, explicó que la bomba de agua se quemó el 10 de octubre, y que la situación va “más allá de la interrupción de la educación, la alimentación que brindamos diariamente en el comedor es una preocupación muy grande. Atendemos a 200 familias a diario, y es un servicio esencial", dijo el director.

La respuesta del Ministerio ha sido vaga, con promesas de que vendrán a reemplazar la bomba, pero sin una justificación clara para la demora. La situación afecta también a la sala cuna que comparte el terreno, lo que subraya la gravedad del problema.