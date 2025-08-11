La Municipalidad de Córdoba confirmó que durante esta semana, habrá cinco Centros de Participación Comunal con horario extendido de atención para realizar trámites de lunes a jueves de 8:00 a 18:00 horas.

Se trata de los CPC Mercantil, Ruta 20, Capdevila, Chalet San Felipe y General Paz, mientras que el resto de los CPC funcionará en su horario habitual de 8:00 a 14:00 horas de lunes a jueves.

La iniciativa busca que quienes no puedan asistir al CPC por la mañana, puedan también tener la posibilidad de realizar sus trámites habituales durante la tarde.

En tanto, desde el municipio informaron que este viernes y sábado no habrá atención debido al feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Los Centros de Participación Comunal con horario extendido

CPC Capdevila: Federico Rauch 2708.

CPC Chalet San Felipe: Diego de Torres 2731.

CPC General Paz: Catamarca 1251.

CPC Mercantil: Onofre Marimon y C. Buchardo.

CPC Ruta 20: Av. Fuerza Aérea Argentina 4363.