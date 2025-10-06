Un joven de veinticinco años murió la noche del domingo tras ser apuñalado por su concuñado en medio de una discusión familiar, en un paraje del departamento Río Cuarto.

El ataque ocurrió pasadas las nueve de la noche en una vivienda ubicada a diez kilómetros de la localidad de Washington.

Un servicio de emergencia llegó a la zona rural y constató el fallecimiento de la víctima, sin posibilidad de trasladarla a un nosocomio para brindarle asistencia.

La Fiscalía de Turno ordenó la detención del presunto agresor, un hombre de treinta años que es concuñado de la víctima.