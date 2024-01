El paro general de este miércoles 24 de enero, convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), al que adhieren organizaciones sociales, políticas, barriales, jubilados, inquilinos, estudiantes y un sinfín de actores sociales y políticos, rechaza el espíritu y contenido del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei, como así también gran parte del proyecto de ley "ómnibus".

Con una rápida respuesta organizativa, a sólo 45 días de la asunción de Milei al mando del Poder Ejecutivo, la CGT mostrará “músculo” para una postal que se desea exhibir sin huecos a llenar: para la ciudad de Buenos Aires la central obrera espera una movilización de 200 mil personas.

También se espera una multitud en las principales ciudades del país. La CGT, ambas CTA (de los Trabajadores y Autónoma), los trabajadores de la economía popular (UTEP), los movimientos sociales, organizaciones de izquierda y las multisectoriales se suman al paro general en un claro mensaje al presidente Milei.

Parte de la oposición denominada -con insalvable ambigüedad- "dialoguista", le otorgaría al Ejecutivo la delegación de facultades por un año, con posibilidad de extenderla por 12 meses más, cuando las versiones indican que habría dictamen de mayoría del oficialismo para tratar el proyecto de ley “ómnibus”. Son horas de negociaciones finales en las comisiones de Diputados.

La de este miércoles es la primera protesta general con Milei en la presidencia. El último 27 de diciembre la CGT llevó adelante una protesta en los Tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Para este 24 de enero, con el deterioro constante de las condiciones materiales, se espera una marcha de mayor voltaje, quizá con la ministra de Seguridad Patricia Bullirich confrontando y disputando sentido en una jornada compleja.

Las centrales obreras ratificaron la total oposición a la sanción del DNU 70/2023 y al proyecto de ley "Bases", a pesar de sus modificaciones. Los gremialistas manifiestan que las medidas "atentan contra los derechos laborales y todas las conquistas".

En Córdoba la protesta tiene como punto de reunión la zona de Patio Olmos. Los gremios confederados convocan a “defender las conquistas” en la calle.

Rubén Urbano, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica seccional Córdoba (UOM), le dijo a Cba24n que este miércoles los trabajadores “tenemos la obligación de hacer sentir nuestra voz y nuestro repudio contra el DNU y la ley ómnibus”.

Urbano expresó que las medidas de Milei intentan “quitar derechos a los trabajadores", y a los ciudadanos en general “nos están haciendo perder nuestra querida Patria”

La CGT regional Córdoba convocó para las 15 horas, en inmediaciones a la explaza Vélez Sarsfield. Sin embargo, diferentes agrupaciones comenzarán a marchar por el centro de la ciudad desde el mediodía. Urbano espera un “acto masivo” para “echar por tierra el DNU”.

Luego de la devaluación implementada en diciembre por el ministro de Economía Luis Caputo, la consiguiente licuación de salarios, y el impacto inflacionario en todos los servicios y productos de la economía, se difundió el pasado lunes que el Gobierno nacional estudia restituir el impuesto a las Ganancias, ahora bajo el rótulo Impuesto a los Ingresos Personales. Luego de un mes y medio de administración, las principales medidas económicas golpearon a los trabajadores, formales e informales, y muy lejos estuvieron de raspar a la “casta”, un término ya en decisivo desuso.

Sobre este punto, el secretario general de UOM, dijo que “al ritmo que vamos” la tendencia es que muchos sueldos se acerquen al mínimo no imponible rápidamente (según versiones, sería de 1.350.000 pesos, salario bruto), haciendo que muchos trabajadores sean alcanzados por un nuevo impuesto en el actual contexto de pérdida de poder adquisitivo.

Por su parte, Ricardo López, el secretario de Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina filial Córdoba (ATSA) le dijo a este medio que el paro "es una clara respuesta a las políticas del Gobierno, que tienen como objetivo cercenar derechos".

El referente de Sanidad en Córdoba dijo no entender cómo el Gobierno "intenta volver a imponer Ganancias, con el agravante de incluir a muchos más trabajadores". Desde Sanidad esperan “un paro con gran adhesión”

López también confirmó a este medio una reunión llevada a cabo este martes con el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, a quien se le comunicó la dinámica de la movilización "a los efectos de garantizar una marcha en paz". El “protocolo Bullrich” no será aplicado en el ámbito de la provincia de Córdoba.

Desde la Asociación Bancaria Córdoba, el secretario general Ezequiel Morcillo le dijo a Cba24n que "como trabajadores no podemos permitir que se avasallen instituciones y derechos”.

Para Morcillo, la reforma laboral propuesta por Milei (a la que la CGT bloqueó con una cautelar) “es salvaje y como representante de los trabajadores no lo podemos permitir”.

El paquete laboral incluido en el DNU del Ejecutivo contempla una gran cantidad de normas a modificar o suprimir, que van desde indemnizaciones, períodos de pruebas, y otras cuestiones como la ultraactividad de los convenios colectivos.

Según la mirada de Morcillo, “lo que quieren realmente (el Gobierno) es mano de obra barata y precaria” para negociados.

“Esto no es un proyecto de Gobierno, es un proyecto de negocios que están tratando de imponer”, dijo Morcillo

La Bancaria es uno de los gremios que más ha movilizado contra el impuesto a las Ganancias. “Inentediblemente Milei, quien había votado a favor de la eliminación de la cuarta categoría, ahora busca restituir el impuesto. Por eso estamos en la calle este miércoles y las veces que sean necesarias”, dijo el referente de Bancaria Córdoba.

Desde el Círculo Sindicato de Prensa (Cispren) la titular Mariana Mandakovic le dijo a Cba24n que desde el gremio ven con “mucha preocupación" el capítulo de privatizaciones que involucra a distintas empresas de medios de comunicación.

"Nos parece que si no fortalecemos nuestros medios públicos, no hay democracia", expresó Mandakovic. El Cispren se suma a la movilización de este miércoles bajo el subtítulo "La Patria no se vende".

El Cispren no ha recibido ningún tipo de propuesta para actualizar salarios en el marco de la negociación paritaria. Luego de más 10 audiencias en el Ministerio de Trabajo, y tras el 25,5 por ciento de inflación en diciembre, las empresas no consideran ningún ofrecimiento para atenuar la pérdida del poder adquisitivo. El salario básico de la actividad está por debajo de la canasta básica total (CBT).