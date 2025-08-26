“Frente al anunciado veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, sostenemos el plan de lucha en todo el país”, anuncia la Asociación de Docentes e Investigadores de Córdoba (ADIUC) en una publicación en Instagram.

Señalan que “tras 20 meses de conflicto logramos la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario. Necesitamos consolidar la unidad de toda la comunidad universitaria para enfrentar el veto presidencial”.

Docentes universitarios en Córdoba: martes al Consejo Superior y paro el miércoles

La expectativa de la central sindical está puesta en “transformar la indignación en fuerza organizada para sostener a la educación superior pública y gratuita como derecho y pilar del desarrollo soberano”.

Mantienen vigencia las “Jornadas Nacionales de Protesta de 48 horas”, la modalidad semanal y rotativa lanzada por CONADU, motivo por el cual el Plenario de Cuerpos Orgánicos de ADIUC definió llevar adelante una serie de acciones, comenzando por una movilización al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba.

MARTES 26 DE AGOSTO 

Movilización al Consejo Superior, con abandono de tareas de 15 a 18 h.
Para solicitar que el HCS-UNC otorgue mandato al rector de la UNC para impulsar la convocatoria a la tercera Marcha Federal Universitaria desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

MIÉRCOLES 27 DE AGOSTO

Paro nacional docente universitario, con cese total de actividades.
Acompañamos la ronda de las y los jubilados en Plaza San Martín, 11 h.

LUNES 1 DE SEPTIEMBRE

Paro nacional docente universitario, con cese total de actividades.

MARTES 2 DE SEPTIEMBRE

Volanteada en la muestra de carreras de la UNC.

