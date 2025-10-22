Una mujer padeció una crisis de nervios en medio del colectivo y la Policía la asistió hasta llevarla al Hospital de Urgencias.

El corredor de emergencia se activó en la zona de Independencia y Boulevard San Juan. El procedimiento se inició cuando el operador de cámaras del 911 detectó la situación a través del sistema de monitoreo.

Por tal motivo, personal policial se dirigió al lugar y, al tomar conocimiento del episodio dentro de la unidad, subió al colectivo para brindar acompañamiento inmediato.

Durante el recorrido, el efectivo efectuó cortes temporales de tránsito a pie, facilitando el avance del vehículo y evitando congestiones con el objetivo de llegar al Hospital de Urgencias sin incidentes.

Una vez en el nosocomio, la mujer fue atendida por profesionales médicos, quienes confirmaron un ataque de pánico, quedando bajo observación.