La Policía de Córdoba detalló la manera de gestionar el Certificado de Antecedentes. Esta constancia acredita si una persona registra o no antecedentes penales y/o contravenciones en la jurisdicción de la provincia.

Para realizar el trámite es obligatorio tener DNI argentino con domicilio en Córdoba. Además, las autoridades informaron que la entrega del documento es digital.

1. Solicitar un turno

En primera instancia es necesario ingresar a la plataforma Ciudadano Digital (CIDI). En el buscador, escribir “turnero provincial” y elegir la opción “reservar turno en línea”. A continuación, seleccionar “conozco el trámite” y buscar “Certificado de Antecedentes express" o "Certificado de Antecedentes para argentinos nativos o por opción”. Luego, escoger la sede de preferencia para ser atendido.

2. Abonar el trámite

Dentro de Ciudadano Digital, escribir en el motor de búsqueda “tasa retributiva de servicios” y elegir “buscador de tasas”. Posteriormente, optar por “Certificado de Antecedentes con fotografía incluida” o "Trámite de certificado express con turno web". Luego, hacer click en “generar” para poder visualizar el monto a pagar. Es posible abonar con tarjeta de débito o billetera virtual.

3. Descargar el comprobante de pago

Para finalizar, ingresar nuevamente a la opción “tasa retributiva de servicios” y seleccionar “Mis Tasas - Historial”. Allí se podrá descargar e imprimir el documento.