Luego de una noche de viernes y una madrugada de sábado con intensas lluvias sobre Córdoba, con un promedio de precipitaciones caídas de 20,3 mm y picos de hasta 32 mm en algunos barrios, la capital provincial amaneció este sábado con cielo parcialmente nublado, viento del sector sudoeste a unos 30 km/h y un pronóstico que prevé la probabilidad de algunas lluvias aisladas.

La máxima del viernes fue de 27,4 grados y se registró a las 13:20, mientras que la mínima del sábado se dio a las 5:30 con 14 grados. Para el resto de la jornada el Observatorio Córdoba estima que la columna mercurial podría estirarse hasta los 21 grados.

X de Observatorio Córdoba

Para el domingo, día en que se realizarán las Elecciones Legislativas 2025 en todo el país, no se preven lluvias y en Córdoba la máxima alcanzaría los 24 grados con el cielo parcialmente nublado.

Pasó la lluvia, trajo alivio y el pronóstico mejora hacia el domingo de elecciones

Para la última semana de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que se producirá una suerte de invierno pasajero entre lunes y martes, con mínimas de entre seis y ocho grados y máximas menores a los 20 grados.

Recién hacia el siguiente fin de semana volverán a mejorar las condiciones climáticas, con máximas de 30 grados, sol y sin probabilidad de lluvias.