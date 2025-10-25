Pasó la lluvia, trajo alivio y el pronóstico mejora hacia el domingo de elecciones

Luego de una noche de viernes y una madrugada de sábado con intensas lluvias sobre Córdoba, con un promedio de precipitaciones caídas de 20,3 mm y picos de hasta 32 mm en algunos barrios, la capital provincial amaneció este sábado con cielo parcialmente nublado, viento del sector sudoeste a unos 30 km/h y un pronóstico que prevé la probabilidad de algunas lluvias aisladas.

La máxima del viernes fue de 27,4 grados y se registró a las 13:20, mientras que la mínima del sábado se dio a las 5:30 con 14 grados. Para el resto de la jornada el Observatorio Córdoba estima que la columna mercurial podría estirarse hasta los 21 grados.

Para el domingo, día en que se realizarán las Elecciones Legislativas 2025 en todo el país, no se preven lluvias y en Córdoba la máxima alcanzaría los 24 grados con el cielo parcialmente nublado.

Para la última semana de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima que se producirá una suerte de invierno pasajero entre lunes y martes, con mínimas de entre seis y ocho grados y máximas menores a los 20 grados.

Recién hacia el siguiente fin de semana volverán a mejorar las condiciones climáticas, con máximas de 30 grados, sol y sin probabilidad de lluvias.