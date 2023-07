Passerini, intendente electo: "Nos votaron para que Córdoba siga para adelante"

Cerca de las diez de la noche ya acompañaba a Javier Pretto, su compañero de fórmula y uno de los varios dirigentes que lo acompañaban.

Daniel Passerini ya se mostraba ganador y, hasta en medio de esa euforia, se mostró mesurado en su primer discurso como intendente de Córdoba electo.

“Se imaginan la emoción que tengo. Este es un enorme triunfo, pero también una gran responsabilidad… el pueblo nos eligió para que Córdoba siga para adelante”, comenzó diciendo.

Se ocupó de recordar a quienes consideró protagonistas de su campaña, comenzando por su antecesor, compañero de fórmula y futuro gobernador: "Martín (Llaryora) es la persona que más trabajó para que sea intendente”.

Se acordó efusivamente de “el querido e inolvidable” José Manuel de la Sota: “Empezamos en la política aprendiendo a perder con él. Nos enseñó que para aprender a ganar, hay que ser buenos perdedores. Y cuando De la Sota empezó a ganar, Córdoba nunca más volvió a perder”.

Le hizo un lugar también al gobernador Juan Schiaretti, y se atrevió a contar una anécdota de "hace 17 años".

Remarcó que con el triunfo flamante se acordó de "cuando me preguntó si ya me había hecho el cambio de domicilio a la ciudad de Córdoba. Me dijo 'Dani: dejate de joder con eso de que tenés que viajar, cambiate el domicilio, porque Córdoba y el peronismo necesita un médico para que sea intendente... gracias Gringo".

A la hora de hablar del futuro inmediato, dijo que "mañana vamos a estar trabajando". Y subió la apuesta al afirmar que "voy a estar a las 10 de la mañana en el consultorio en barrio Maldonado", donde desde hace años acompaña a personas que sufren por adicciones.

Volvió a remarcar la actual gestión en la Capital, junto a "este equipo que quiere transformar la ciudad, la provincia y quiere transformar Argentina también, para que siga para adelante".

Adujo que "somos gente de respeto" y por eso valoró el reconocimiento de la derrota de parte de Rodrigo de Loredo. Y añadió: “La construcción de este triunfo no comenzó ahora, sino hace 4 años, cuando con Martín y todo el equipo comenzaron a hacer esta gestión histórica”

En su alocución sentenció que "no vamos a mirar para atrás", consideró un logro "ampliar la base política" y anticipó que "a nosotros los triunfos no nos cambian, sostendremos la misma esencia y una mayor responsabilidad, trabajando para la gente".