Once candidatos compiten para suceder al actual mandatario de la capital cordobesa -recientemente electo gobernador- Martín Llaryora. De los once, sólo dos tienen chances y el escenario previo supone un nuevo Concejo Deliberante con tres fuerzas, cuatro en el mejor de los casos, representadas. Así, la campaña por la intendencia llega a su fin, sin sobresaltos y apenas agitada en las últimas dos semanas por las denuncias de Hacemos Unidos por Córdoba que señalan vínculos entre familiares de integrantes de la lista de Juntos por el Cambio y el narcomenudeo.

De cara al próximo domingo 23 reina el misterio: se descuenta que será una elección “palo a palo”, extremadamente polarizada, y ningún consultor -ni siquiera el mejor pago- es categórico a la hora de dar porcentajes: hay encuestas para todos los deseos preconcebidos; algunas dan ganador a Daniel Passerini (HUxC), otras a Rodrigo de Loredo (JxC). En unas, el oficialista acorta la diferencia; en otras, de Loredo habría encontrado un techo. Más que referencias, los sondeos pueden resultar sutiles herramientas de persuasión.

Son 1.131.148 los cordobeses y cordobesas de esta capital que están empadronados para sufragar. Uno de los puntos que el oficialismo buscó revertir a lo largo de la campaña fue la baja participación electoral de la última elección por la gobernación. Desde HUxC entienden que una asistencia por encima del 70 por ciento aumentaría proporcionalmente el voto a Passerini.

Además de intendente y viceintendente (período 2023-2027) se elegirán concejales e integrantes de los tribunales de cuentas

Antes del arribo de Passerini y Pretto, el jefe de campaña en la ciudad, Héctor “Pichi” Campana, dijo a Canal 10 que “todo el mundo reconoce que la ciudad cambió”. Además, el ex Atenas dejó una metáfora deportiva: “Vamos a ganar como en el basquet y en el último minuto”.

Passerini, actual viceintendente, resultó elegido por el oficialismo para extender por un segundo mandato las políticas y rumbo implementado por Llaryora en la Capital. Los 60 mil votos de diferencia entre Llaryora y Luis Juez por la gobernación deberán ser reconquistados por Passerini, quien combinó en campaña su aplomado perfil de gestor con una verba más firme cada vez que se refirió a la cuestión “narco y política”, todo entre comillas.

“Yo soy un médico al que le gusta la política y la gente me conoce por eso, no me hice famoso tirándome de un paracaídas, tampoco por insultar a nadie”, dijo Passerini. Las alusiones son inequívocas. El médico que se arremanga para el trabajo social, fue el otro perfil que el candidato explotó en campaña.

De poca aparición en la primera etapa del proceso proselitista, copada en su momento por Llaryora (empujado por el triunfo provincial) y por Schiaretti (el líder de un largo proceso, que finalmente competirá por las presidenciales, eso sí, lejos de lugares expectantes), Passerini protagonizó en las últimas dos semanas un verdadero raid por barrios y medios de comunicación, donde ponderó las “transformaciones” realizadas por el Municipio.

Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) lleva como vice a Javier Pretto, ex diputado nacional (de Juntos por el Cambio) y hasta hace pocas ¡semanas! presidente del PRO provincial. El salto de Pretto acompañó el de Myrian Prunotto en la fórmula provincial, y fueron las primeras piezas de la estrategia posgrieta de Schiaretti. Con el diario del lunes, cuando se proyecta que HUxC y JxC contendrán más del 90 por ciento de los votos, la idea de una Córdoba sin grieta sólo tiene lugar en el discurso del gobernador saliente.

Los siete puntos que Llaryora le sacó a Juez en el departamento Capital no se traducen necesariamente en votos para el dirigente oriundo de Cruz Alta. La principal oferta del oficialismo es garantizar el “progreso” y las obras en la ciudad, además del supuesto entendimiento entre Municipio y Provincia en caso de ser comandadas por el mismo espacio político

En su última actividad proselitista de este jueves, Passerini dijo que el proceso de “recuperación histórica” de la ciudad no debe detenerse. Para ello, claro, la ciudadanía debe acompañarlo con el voto. Y volvió a poner el foco en el difuso enlace entre política y narcomenudeo: “No somos todos iguales, yo ante una situación así no hubiese actuado como está actuando él”.

Info útil: dónde voto

Para conocer en que establecimiento y la mesa en la que deben votar, la Justicia Electoral Municipal ya habilitó la consulta de los padrones a través de la página web que ya está disponible para esa finalidad. Se trata de un trámite simple en el que hay que ingresar el número del documento habilitado (DNI, LE o LC), el género y el origen del sufragante (Nacional o Extranjero).

En estas elecciones se utilizará el sistema de Boleta Única de Sufragio (BUS), el mismo sistema que se usa en la provincia y que contiene la oferta electoral de todas las categorías en un solo papel y se elige mediante tilde con lapicera.