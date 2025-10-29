La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este martes que elevará las alertas en las fronteras con Brasil después del operativo en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho que acumula más de 100 muertos.

"Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que se deben estar moviendo de lugar”, dijo la funcionaria ante periodistas acreditados en Casa Rosada.

La funcionaria que dejará su cargo el diez de diciembre para asumir una banca en el Senado, estaba escoltada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien podría reemplazarla en el cargo.

Bullrich aclaró que no trasladarán a más efectivos en la zona de la Triple Frontera pero coordinarán "un sistema de alertas" con la Dirección Nacional de Migraciones.

"Significa mirar con cuatro ojos a los brasileros que vienen, si tienen antecedentes o no. Es un modelo de alerta”, aclaró la titular de Seguridad.