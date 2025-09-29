El Ministerio Público Fiscal de Córdoba emitió un pedido de paradero para localizar a Cintia Carolina Molina, una mujer de 40 años con domicilio en barrio San Lucas de la capital provincial. Según informaron fuentes oficiales, fue vista por última vez el pasado 11 de septiembre de 2025 en su vivienda y desde entonces no se sabe nada de ella.

Cintia es de contextura robusta, mide 1,54 metros de altura, tiene el cabello rubio teñido, ojos marrones y tez blanca. Un detalle distintivo es un tatuaje en el lateral izquierdo del pecho con la inscripción “Ester”. Al momento de su desaparición vestía un pantalón azul y una campera inflable de color negro.

La Unidad Judicial 8 solicita a la comunidad que cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero sea comunicada de inmediato en sede judicial o en la dependencia policial más cercana.