María Paz es una beba de seis meses que se encuentra internada el Hospital de Niños de La Santísima Trinidad de Córdoba. Está allí hace 33 días y su familia necesita que se realice la delicada operación a la que debe ser sometida.

Ingresó el pasado 7 de enero por ictericia, una coloración amarilla en la piel y las membranas mucosas en los ojos. Desde hace unos días la pequeña fue diagnosticada de Atresia Biliar, una enfermedad hepática grave que se caracteriza por obstrucción del sistema de conductos biliares. Por este motivo la bilis no puede salir del hígado hacia los intestinos y cuesta digerir las grasas en el cuerpo.

Su madre, Camila Giana, solicita con preocupación y urgencia que se lleve a cabo la operación. En diálogo con cba24n.com.ar, explicó que por el tiempo transcurrido solo el 20% de la operación podrá realizarse con éxito, dejando un escaso un margen de tiempo para un trasplante de hígado.

Además la pequeña tiene 6 kilos, un peso no adecuado para exponer a trasplante. La pequeña se encuentra en reposo gástrico desde hace 3 días y se viene postergando la intervención ya que el hospital no cuenta con las camas en terapia intensiva. Finalmente familiares puntualizaron que desde la dirección del Hospital no dieron una solución al corto plazo.