Pedro Yanzi Aspell, nuevo presidente del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad
El abogado, quien se desempeñaba en el Ministerio de Justicia provincial, llega propuesto por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba.
Desde principios de 2021, rige en Córdoba la Ley 10731, denominada de "Control Disciplinario de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana".
En ella se enmarca el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, como “un organismo autónomo de integración interinstitucional”.
Compuesto por siete miembros titulares y otros siete suplentes, lo integran desde representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de Seguridad provincial, otro propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta tres legisladores.
Pero la presidencia la ejerce la persona que dispone el Ministerio Público Fiscal. Y este miércoles, se publicó en el Boletín Oficial su designación.
En ese marco es que se designó a Pedro Patricio Zacarías Yanzi Aspell en el cargo.
Abogado de profesión, en febrero de este año había asumido como subsecretario de Justicia, en la cartera de Julián López.
A su vez, es integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como consiliario por Graduados.
Es hijo de los exdecanos de la Facultad de Derecho de la UNC, Marcela Aspell y Pedro Yanzi Ferreyra.
El contexto de su asunción está marcado por los sucesivos escándalos de los que fueron parte efectivos de la Policía en los últimos tiempos.