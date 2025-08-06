Desde principios de 2021, rige en Córdoba la Ley 10731, denominada de "Control Disciplinario de las fuerzas de seguridad pública y ciudadana".

En ella se enmarca el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, como “un organismo autónomo de integración interinstitucional”.

Compuesto por siete miembros titulares y otros siete suplentes, lo integran desde representantes de la Universidad Nacional de Córdoba, el Ministerio de Seguridad provincial, otro propuesto por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hasta tres legisladores.

Pero la presidencia la ejerce la persona que dispone el Ministerio Público Fiscal. Y este miércoles, se publicó en el Boletín Oficial su designación.

En ese marco es que se designó a Pedro Patricio Zacarías Yanzi Aspell en el cargo.

Abogado de profesión, en febrero de este año había asumido como subsecretario de Justicia, en la cartera de Julián López.

A su vez, es integrante del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) como consiliario por Graduados.

Es hijo de los exdecanos de la Facultad de Derecho de la UNC, Marcela Aspell y Pedro Yanzi Ferreyra.

El contexto de su asunción está marcado por los sucesivos escándalos de los que fueron parte efectivos de la Policía en los últimos tiempos.