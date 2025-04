A semanas de celebrarse una nueva elección decanal en todas las facultades de la UNC, Pedro Yanzi Ferreyra, actual prorrector de Fortalecimiento Institucional, fue inhabilitado este miércoles como candidato a decano de la Facultad de Derecho.

La Junta de Apelaciones de la UNC tomó esta decisión luego de que rechazara el pedido del abogado de 85 años para postularse para un cuarto período.

De esta forma y ante el pedido de impugnación por parte de la lista opositora, Yanzi Ferreira, quien fue decano de la unidad académica en tres ocasiones y otras tres como vicedecano, quedó sin su habilitación para la candidatura.

Cabe remarcar que en el año 2008, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) modificó su estatuto e incorporó una cláusula que establecía que: “En ningún caso podrá ser elegida una misma persona para desempeñarse en los cargos rectorales indistintamente en más de tres oportunidades”. Siguiendo estos lineamientos, el reconocido abogado se quedó sin espacio.

Aún con las normativas claras, las abogadas de Yanzi Ferreira argumentaron que su antigua elección había sido como decano de Derecho y Ciencias Sociales, y no sólo de la Facultad de Derecho , ya que hasta 2015 esa unidad incluía también a las escuelas de Trabajo Social y Ciencias de la Información, que luego se convirtieron en facultades independientes.

No obstante, la Junta de Apelaciones de la UNC consideró que la Facultad de Derecho es la misma originada en 1791 con la Cátedra de Instituta, y que sus actos administrativos no se interrumpieron en 2015. Además, destacó que no se designaron autoridades normalizadoras y que la gestión académica y administrativa continuó con normalidad hasta la finalización de los mandatos vigentes.

De esta forma, el candidato Freytes ahora deberá competir ante dos listas que tienen a la actual presidenta de la Asoc. de Magistrados Silvana Chiapero, y el exjuez laboral Carlos Toselli.

FECHAS CLAVES

Las próximas elecciones decanales de la UNC serán el próximo 14 y 15 de mayo en las quince facultades. Siete facultades tendrán un solo candidato por lista única, en seis facultades habrá dos candidatos, y en dos facultades habrá tres postulantes para ocupar el decanato (Médicas y Psicología).

Los debates y entrevistas a candidatos únicos podrán verse todos los días de Lunes a Viernes de 21 a 22 horas por la pantalla de Canal 10 y el canal de Youtube @canal10cordoba.