Una denuncia anónima a la policía no logró salvar la vida de un hombre de 35 años, quien al parecer falleció por causas que se intentarán establecer luego de discutir y mantener una pelea con otro individuo.

El hecho tuvo lugar en Villa Carlos Paz, en la calle Río Cuarto, hasta donde se desplazaron efectivos policiales alertados a través de un llamado telefónico de que en el lugar se habría producido una riña entre dos sujetos.

Cuando llegaron, los efectivos encontraron al herido tendido en el piso e inconsciente, por lo que lo trasladaron al Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde los facultativos confirmaron su fallecimiento.

A partir de lo ocurrido, personal de la Departamental Punilla de la Policía de Córdoba montó un operativo que permitió dar con el presunto autor material del homicidio, otro hombre de 27 años, quien, tras la intervención de la doctora Jorgelina Gómez, a cargo de la Fiscalía 3, fue imputado por el delito de homicidio simple y trasladado a Bouwer.