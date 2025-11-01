Durante las últimas horas del viernes tuvo lugar una pelea vecinal en la localidad de Juárez Celman, que terminó con una persona hospitalizada producto de múltiples heridas cortantes.

Alrededor de las 22 horas del último viernes, se desató una discusión vecinal que terminó con el ingreso de un herido al Hospital Elpidio Torres. Los médicos constataron herida intercostal izquierda y cortes en distintas partes del cuerpo.

El desenlace fue provocado por una discusión entre vecinos en la vía pública. La Policía de Córdoba confirmó que secuestró una escopeta y una camioneta.

El detenido (padre del lesionado) tenía en su poder un arma de fuego.

El detenido y el arma secuestrada fueron puestos a disposición de la justicia y las motivaciones del conflicto son materia de investigación