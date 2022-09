Llegan nuevos espectáculos que programa la Agencia Córdoba Cultura, para disfrutar en la semana.

Lunes 19

A las 19. Cine: Una villa en la Toscana (de James D'Arcy, Reino Unido-Italia, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

En la Toscana, un bohemio artista londinense (Liam Neeson) regresa a Italia con su hijo (Micheál Richardson) para vender la casa que heredaron de su difunta esposa. Pero ninguno de los dos esperaba encontrar la hermosa villa en tan mal estado. Mientras padre e hijo restauran minuciosamente la casa, también comenzarán a reparar su relación. El futuro ahora puede parecer bastante diferente y sorprender a los dos. Repite el martes 20 a las 21, el miércoles 22 a las 19, el jueves 22 a las 21 y el sábado 24 a las 19. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Cine: El campo luminoso (de Cristian Pauls, Argentina, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto



El film rehace hoy el viaje de la expedición sueca de Gustav Emil Haeger (1920). A partir de la ruta definida por 'Tras los senderos indios del río Pilcomayo', la película realizada entonces por el contingente sueco en Formosa, se pone en tensión aquel pasado con el recorrido actual. Repite el martes 20 a las 18.30, miércoles 21 a las 21. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

Martes 20

A las 11. Ciclo Adulto-Cuerpo-Danza: Ángel Hakimián Teatro del Libertador - Av. Vélez Sarsfield 365

El bailarín y coreógrafo Ángel Hakimián, artista de larga y reconocida trayectoria, expone su experiencia formativa y sobre el escenario en el marco del ciclo Adulto-Cuerpo-Danza. Formado en el Seminario de Danza Clásica Nora Irinova, Ángel Hakimián es una figura de la danza argentina que formó parte del Ballet Oficial de la Provincia de 1983 a 2001, en el rol de Primer Bailarín. Al tiempo se estableció en París para trabajar en la compañía de danza teatro “Alternancia”. Su experiencia de vida, vastísima y valiosa, será contada por Hakimián con la participación especial de la bailarina Paulina Antacli, quien también integró el Ballet Oficial de la Provincia, y la intérprete Liliana Rodríguez, cantante y exintegrante del Coro Polifónico de Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 18. Ciclo Cine en el Palacio: Gimme the loot (de Adam Leon, 2012, Estados Unidos) Museo Evita – Palacio Ferreyra – Av. Hipólito Yrigoyen 511

Durante todo septiembre, Cine en el Palacio del Museo Evita Palacio Ferreyra, pondrá en pantalla el Ciclo Trazando la calle, una propuesta de cine que tiene como protagonista al arte urbano. Esta serie de largometrajes reúne tanto documentales como ficciones de artistas que tomaron el espacio público como lienzo para sus obras, como lugar para la manifestación artística, lejos de espacios consagrados del arte como los museos o galerías. En esta oportunidad se proyectará Gimme the loot: Cuando el mejor graffiti de la carrera de Malcom y Sofía es arruinado por una pandilla rival, ambos deciden ponerse manos a la obra para llevar a cabo su particular venganza y ganarse así el respeto de la calle convirtiéndose en los mejores artistas callejeros de la ciudad. El problema es que para realizar su definitiva obra de arte necesitan 500 dólares de los que no disponen, por lo que se verán obligados a recorrer durante dos calurosos días de verano las calles de Nueva York envueltos en una épica aventura urbana y sumergidos en el mercado negro de los sprays graffiteros, las bodegas ilícitas, el robo de unas zapatillas deportivas, un atraco de altos vuelos, un percance con algún que otro camello de poca monta e incluso el ataque a una bella (y colocada) muchacha cuyo collar significa, literalmente, la clave para convertirse en los mejores graffiteros de la ciudad. Entrada libre y gratuita. Sin reserva, por orden de llegada.

A las 20. Cine de cabecera: La cosa (de John Carpenter, Estados Unidos, 1982) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

En una estación experimental remota de la Antártida, un equipo de científicos de investigación estadounidenses ven cómo en su campamento base un helicóptero noruego dispara contra un perro de trineo. Cuando acogen al perro, éste ataca brutalmente tanto a los seres humanos como a los caninos del campamento, y descubren que la bestia, de origen desconocido, puede asumir la forma de sus víctimas... Entrada libre y gratuita.

Miércoles 21

A las 19. Séptimo en el Caraffa: El empleo del tiempo (de Laurent Cantet, 2002, Francia) Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Vincent se queda sin empleo, pero no tiene valor para contárselo a su familia y amigos, por lo que decide inventarse un trabajo en las Naciones Unidas, un trabajo ficticio que le obliga a vagar sin rumbo día tras día. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine por la Diversidad: Belle du jour (de Luis Buñuel, Francia, 1967) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Sévérine, una joven casada con un atractivo cirujano, descubre la existencia de la prostitución diurna. Impulsada por la curiosidad, ingresa en la casa de citas de Anaïs y termina acostumbrándose a llevar una doble vida. La aparición de Marcel, un delincuente que se enamora de ella, complicará la situación de la protagonista. En 2006 contó con una secuela, Belle Toujours, dirigida por Manoel de Oliveira. Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. 25 años de 5 Sentidos Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

5 Sentidos festeja los 25 años con la música; el conjunto folklórico cordobés integrado por Oscar Picone, Ariel Ambrosino, Fernando Machado, Raúl Garcíar, recorrerá ocho discos y contará con la presencia de invitados especiales, a su vez, grabará disco y video en vivo. Entradas desde 1500 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 21. Los Carabajal: 55 años con la música Teatro del Libertador - Av. Vélez Sarsfield 365.

La formación integrada por Carlos "Kali" Carabajal, Mario "Musha" Carabajal, Walter Carabajal y Blas Sansierra se presenta en la Sala Mayor del teatro con el objetivo de celebrar sus 55 años de trayectoria. Con 54 discos grabados, uno de ellos editado en España, lograron consolidarse como marca registrada del folklore santiagueño en representación de la música nacional. Entradas desde 1000 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

Jueves 22

A las 19. Presentación de libro: Memorias de luz. Imágenes que faltan Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Presentación del libro compilado por la investigadora chilena Camila Baracat. La autora, Gabriel Orge y Diego Vigna dialogarán a partir del contenido del libro que toma como eje de reflexión las intervenciones lumínicas que forman parte de la obra Apareciendo del fotógrafo cordobés, a través de una serie de ensayos y textos de investigadoras argentinas y chilenas. Entrada gratuita.

A las 19. Cine: Panash (de Christoph Behl, Argentina, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

“Panash” es una película de ficción situada en un futuro cercano y distópico. Buenos Aires está en llamas, convulsionada por un Estado de Sitio que parece no tener fin. Pero en los márgenes de la ciudad, hay lugar para una historia de amor. Repite el sábado 24 a las 21. Entrada general 200 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Con acento cordobés: danzas folklóricas, Ballet Municipal de Juarez Celman

Se estrena una nueva edición del ciclo de entrevistas “Con acento cordobés”, un recorrido por la escena cultural cordobesa contada por sus protagonistas y realizadores. En esta oportunidad, desde el auditorio Daniel Salzano del Centro Cultural Córdoba, la propuesta es adentrarse al importante mundo de la danza folklórica a través del testimonio y performance de cinco ballets de la provincia de Córdoba. La prestigiosa periodista Gabriela Vieyra, indagó, en cada entrevista, sobre el día a día de estos elencos de baile, sus desafíos, su potencialidad y su rol en la cultura popular. El registro de las entrevistas y de las piezas de danza cuenta con la presencia de público, que colmó las localidades del auditorio con bailarines, familiares, amigos y público en general.



La cuarta entrevista de este nuevo capítulo es a Federico Menis del Ballet Municipal de Juarez Celman. Se puede seguir en YouTube CulturaCBA

Viernes 23

A las 17. Presentación del libro “Valentín”. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Sebastián Pairone y Carola Reynoso comparten el recorrido creativo de su familia que surgió a partir del proceso de cambio de identidad de género de su hijo. Pretenden convidar una posible herramienta para otras familias que transiten o no el mismo proceso, visibilizar las infancias y adolescencias trans y los recorridos históricos y personales en relación a las corporalidades. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Viernes de Música presenta Jaguar Roots Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Banda musical de mujeres formada en la ciudad de Río Cuarto en julio del 2020. El proyecto comenzó a gestarse por iniciativa de una de sus integrantes, Dianela Tenreyro, quien mediante una búsqueda de artistas locales convocó y compartió la propuesta. Así nació el primer single de la agrupación Semilla Nativa, en el contexto de los incendios del bosque en las sierras de Córdoba, con la intención de visibilizar su importancia para la vida del planeta. De allí en más comenzaron a surgir distintas vertientes creativas, tanto en las letras de sus canciones como en la búsqueda musical que, desde un principio, manifestaron trascenderla en libertad y sin presiones. Entrada general 600 pesos.

Sábado 24

A las 17. Títeres: Philia Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 17. Presentación de la novela: “La misión de Muriel”. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Noemí Ester Marmor presenta su novela con imágenes del lanzamiento. La autora expone un material que habla de violencia de género y falta de atención primaria a las enfermedades mentales, dándole visualización y conocimiento al libro. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Canto a Angelelli Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

El 4 de Agosto de 1976 Monseñor Enrique Angelelli era asesinado a manos de militares del tercer cuerpo del Ejército que fraguaron su muerte como un accidente automovilístico. El cura había trabajado de forma activa para propiciar la organización de los trabajadores agrícolas, los mineros y las empleadas de servicio doméstico. Su popularidad era tan grande entre los humildes, que sus misas dominicales desde la catedral de la capital riojana eran transmitidas por radio para toda la provincia. Al conmemorarse 46 años de su desaparición física, se dará a conocer esta cantata compuesta por Luis Pérez. Su escritura es netamente camarística y fluye en un constante diálogo entre los instrumentistas, la voz solista y el octeto vocal a lo largo de los 16 números que integran la cantata. Entradas desde 800 pesos disponibles a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

Domingo 25

A las 17. Poseidón y la Mar Chiquita por el Teatro Estable de Títeres Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Navegando en altamar, el valiente Capitán Beta naufraga tras una tormenta y aparece en las aguas de Mar Chiquita. Poseidón, el dios de todos los mares, acudirá en su ayuda. El hundimiento de un barco puede ser el comienzo de nuevas y extrañas aventuras. Una historia en la que no faltarán flamencos, zorros, sapos, lenguados, arañas, alguna que otra serpiente, y por supuesto... mosquitos, muchos mosquitos, “una banda” de mosquitos. Entradas 500 pesos, disponibles en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20hs. Concierto de música clásica y argentina.

La Orquesta juvenil de la Ciudad de San Francisco junto a la Camerata de la Escuela de Música Shinichi Suzuki de Córdoba se presentan en el marco de un intercambio musical. Su programa plantea un diálogo entre la música clásica y la música argentina. Entrada libre y gratuita.