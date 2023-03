La Agencia Córdoba Cultura brinda actividades culturales para disfrutar hasta el domingo en Córdoba.

Mirá la grilla de eventos:

Lunes 20

A las 19. Cine: Aftersun (de Charlotte Wells, Reino Unido, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto.

Años después de las últimas vacaciones que pasó con su padre, Sophie rememora la figura de su progenitor, un hombre amoroso e idealista. En el presente, Sophie trata de hacer encajar aquel recuerdo con la imagen de un hombre que ha cambiado. Entrada general $200.- Estudiantes y Jubilados $100.

A las 21. Cine: Paula (de Florencia Whebe, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto.

Paula, es una joven de 14 años que odia su cuerpo. En un intento por expresar lo que siente, crea un blog y pasa a formar parte de una gran comunidad virtual que comparte sus problemas. Entrada general $200.- Estudiantes y Jubilados $100.

Martes 21

A las 11. Mujer - Cuerpo - Danza, “Miles de mí”. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

El ciclo organizado por el Área de Danza Contemporánea del teatro del Libertador comienza el 2023 con este recorrido biográfico y las múltiples facetas de la danza a cargo de Silvia Vilta.

Directora del elenco independiente Andanzas, Vilta es docente en Danza Contemporánea y de Composición Coreográfica, en la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), en las carreras Profesorado Universitario de Danza y en la Licenciatura en Composición Coreográfica. Se especializa en la Técnica Graham, dictando actualmente seminarios Intensivos para difundir este lenguaje. La entrada es libre y gratuita

A las 16:30. Bordar memoria. Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Bajo la consigna “una víctima, un pañuelo”, la colectiva Bordamos por la paz toma espacios públicos para bordar femicidios, transfemicidios, desapariciones, asesinatos. Su política de acción es entender que cada pañuelo da lugar a los nombres, vidas, historias de las víctimas, construyendo una maquinaria de visibilización y denuncia. En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, se inicia la acción de bordar y escribir la memoria de esos cuerpos rotos por la violencia y toman posición como artistas sobre el horror de la época dejando de lado los consensos o disensos. Entrada libre y gratuita

A las 19. Cine: Paula (de Florencia Whebe, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto.

Paula, es una joven de 14 años que odia su cuerpo. En un intento por expresar lo que siente, crea un blog y pasa a formar parte de una gran comunidad virtual que comparte sus problemas. Entrada general $200.- Estudiantes y Jubilados $100.

A las 19:30. Cine: Brujas del Cordobazo (de Luciana Dadone y Andrés Dunayevich). Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Sobre el guion de Bibiana Fulchieri y basado en el libro Mujeres del Cordobazo, Brujas del Cordobazo permite re pensar desde la mirada de sus 8 protagonistas el impacto y las implicancias que tuvo el Cordobazo de 1969 como puente con las luchas feministas actuales. Este documental es un homenaje a las mujeres que el 29 y 30 de Mayo de 1969 participaron del Cordobazo y hoy siguen militando y luchando para transformar la realidad. La memoria de lo pendiente y un puente fundamental que nos permite recuperar la historia viva de Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Cine por la Diversidad: Titicut follies (de Frederick Wiseman, Estados Unidos, 1967)Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto –

Controvertido y aclamado documental que narra la vida de los reclusos de una prisión psiquiátrica de Massachussets. El documental estuvo prohibido en algunos estados norteamericanos varios años debido a su crudo retrato de los abusos sufridos por los internos a mano de los guardias de seguridad y los médicos de la institución. El título viene de un concurso de talentos organizado por los propios internos. Entrada gratuita.

A las 20. Cine Móvil: Argentina, 1985 (de Santiago Mitre, Argentina, 2022). Plaza Cívica - San Francisco

En el marco de las actividades por la "Semana de la Memoria" se proyecta el film “Argentina, 1985”. Inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983) en el llamado Juicio a las Juntas de mediados de los años 80. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados. Aire libre. En caso de mal tiempo se traslada adentro. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Aftersun (de Charlotte Wells, Reino Unido, 2022) Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto. Años después de las últimas vacaciones que pasó con su padre, Sophie rememora la figura de su progenitor, un hombre amoroso e idealista. En el presente, Sophie trata de hacer encajar aquel recuerdo con la imagen de un hombre que ha cambiado. Entrada general $200. Estudiantes y Jubilados $100.

Miércoles 22

A las 19. Cine: Aftersun (de Charlotte Wells, Reino Unido, 2022)Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto.

Años después de las últimas vacaciones que pasó con su padre, Sophie rememora la figura de su progenitor, un hombre amoroso e idealista. En el presente, Sophie trata de hacer encajar aquel recuerdo con la imagen de un hombre que ha cambiado.Entrada general $200. Estudiantes y Jubilados $100.

A las 20. Inauguración de muestra: Diana, colores de la resistencia. Museo Evita Palacio Ferreyra -Hipólito Irigoyen 511

En el marco de la Semana por la Memoria, la Verdad y La Justicia, el Museo Evita Palacio Ferreyra inaugura la muestra Diana, colores de la resistencia de Diana Triay, militante y artista desaparecida en la última dictadura cívico militar. La exposición cuenta con pinturas, grabados y tapices de Diana los cuales están al cuidado de su hija Carolina Llorens, que es la compiladora de la muestra.

A las 20. "Otoño Polifónico". Anfiteatro Municipal de Río Cuarto - Av. Marcelo T. de Alvear 700-801, Río Cuarto

La Orquesta Sinfónica de Córdoba ofrece "Valses y polcas de Johann Strauss II". El repertorio está compuesto por piezas del "Rey del Vals", como se llamaba al mismo Strauss, además de obras de otros compositores. El maestro Jongwhi Vakh está a cargo de la dirección musical. Entradas desde $1.000 a través de Autoentrada.

A las 20. Charla: Migración e interculturalidad. Una mirada desde la filosofía, la comunicación

Museo Histórico Marqués de Sobremonte (Rosario de Santa Fe 218).

Estrategias de Comunicación Intercultural y Conformación de redes colaborativas en mujeres migrantes. Invitados: Mónica Mantegazza, Lic. en Gestión Pública. Proyecto Bigbang Arte. Entrada gratuita.

A las 20. Miércoles a puro teatro: 23:37 (de Las Hijas de Susú). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Mujeres de la comunidad que saben del valor de lo comunitario. Mujeres que no están en los libros, pero sí en la memoria colectiva porque con su entrega salvan o, al menos, calman la historia. 23:37 es un intento de poner el cuerpo y la voz a algunas escenas de la realidad territorial que fueron, son y seguirán siendo sostén de la comunidad, que guardan en sí mismas la potencia de la esperanza. Se propone entrar en un diálogo con el público, abriendo el espacio para que las que deseen puedan narrar sus propias historias y que, al representarlas, se siga construyendo juntas la memoria colectiva. Entrada libre y gratuita

A las 20:30. Cine Móvil: Argentina, 1985 (de Santiago Mitre, Argentina, 2022). Anfiteatro Ricardo Rojas, Rio Ceballos.

En el marco de las actividades por la "Semana de la Memoria" se proyecta el film “Argentina, 1985”. Inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo y su joven equipo jurídico que se atrevieron a acusar, contra viento y marea, a contrarreloj y bajo constante amenaza, a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina (1976-1983) en el llamado Juicio a las Juntas de mediados de los años 80. Una batalla de David contra Goliat, con los héroes menos esperados. Aire libre. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Paula (de Florencia Whebe, Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Paula, es una joven de 14 años que odia su cuerpo. En un intento por expresar lo que siente, crea un blog y pasa a formar parte de una gran comunidad virtual que comparte sus problemas. Entrada general $200.- Estudiantes y Jubilados $100.

Jueves 23

A las 18:30. Festival por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Parque de las Tejas

Gran festival popular con la actuación de Roxana Carabajal, Valdés, Calle Vapor y Eruca Sativa. El evento, organizado por el Gobierno de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y la Agencia Córdoba Cultura contará con la participación de artistas de diversos géneros musicales. Además, se realizará un homenaje a Sonia Torres referente cordobesa de los Derechos Humanos, que lleva más de 4 décadas de lucha en búsqueda de su nieto. La conducción estará a cargo de Matías Barzola y Silvia Lallana. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Charla a pie de obra: "Nada dejó que no doliera". Paseo del Buen Pastor. Hipólito Yrigoyen 325

La artista Teresa Belloni realiza una charla sobre la muestra que exhibe en la sala de exposiciones. “Nada dejó que no doliera" es un homenaje que Belloni realiza a los 40 años de retorno de la democracia y a los 30.000 desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Entrada libre y gratuita.

A las 19. Cine: Ruido (de Natalia Beristain, México, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Como la mayoría de las mujeres, Julia ha visto su vida destrozada por la violencia de género en su país. Mientras busca a su hija, encontrará muchas historias similares en el camino. Entrada general $200. Estudiantes y Jubilados $100.

A las 20. Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” se presenta con la actuación de la intérprete Adriana Varela y el bandoneonista Néstor Marconi en la dirección musical. Entradas desde 1.500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro de martes a sábados de 9 a 20 y domingos de función de 17 a 20.

A las 20. Miércoles a puro teatro: 30.000 Amores (de Teatro de Títeres “El Tornillo"). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Una historia de amor profunda, narrada de manera poética, entre dos jóvenes apasionados, solidarios, idealistas, comprometidos con su tiempo. Una historia de amor en el tiempo más difícil de nuestros países, una manera más de recordar y hacer memoria. Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. Presentación de la obra teatral “Entre dos mundos”. Museo Histórico Marqués de Sobremonte - Rosario de Santa Fe 218

Entre dos mundos es una pieza teatral de Livia Magnani, con diálogos en español, francés e italiano, se encuentra realizada en colaboración entre artistas de Montreal y Córdoba. La obra, declarada de interés por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, aborda el género “Teatro performance multimedia” y versa sobre la temática de la migración y la adaptación a un espacio extraño. Repite sábado 25 a las 20:30. Entradas a $2750 a través del portal Autoentrada.

A las 21. Teatro infantil: Libros en la mira (de Tres Tigres Teatro). Centro Cultural Municipal Puglie – Gral Paz 482, Laguna Larga.

Margarita, Ellia, Pepita y Pícolo, 4 payasos constructores de libros se enfrentan a la prohibición de los libros y cierre de editoriales teniendo que recuperar estrategias pasadas para poder resistir y dar batalla.

A las 21. Cine: Holy spider (de Ali Abbasi, Dinamarca, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Un hombre, padre de familia, se encomienda a la tarea de eliminar a las prostitutas de la ciudad santa de Mashdad. Tras haber asesinado a varias mujeres, se desespera porque el público no muestra interés en la misión que Dios le encomendó. Entrada general $200. Estudiantes y Jubilados $100.

Viernes 24

A las 21. Comedia Cordobesa: “Buenas Noticias de ayer y hoy”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

El elenco se presenta bajo la dirección de Mónica Silvia Macher, coreógrafa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el marco de las actividades por la semana de la memoria, la verdad y la justicia. A través de un proceso de ensayos desde el lenguaje corporal con el elenco estable se lleva adelante una búsqueda, planteada como un ritual que reinterpreta la celebración por el día de la memoria. Entrada gratuita, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21. Glauce. La señora del fuego – (Elenco Concertado). Cine Teatro Enrique Muiño – Deán Funes 526, Capilla del Monte.

Glauce, la señora de fuego es una obra que repasa el derrotero del pasado reciente, al tiempo que se proyecta hacia adelante, como modo de resistencia. Se construye una versión de la realidad teñida por la fantasía, en donde el mundo que se desmoronó con la tragedia, recobra la luz del sol. El viernes 21 de mayo de 1976, Sergio González Baldovin es secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura argentina y nunca más aparece. Veinte años más tarde, Glauce Baldovin, la poeta, su madre, muere. Glauce llega a una casa con ventanas y un patio que resopla recuerdos. Allí la esperan su máquina de escribir y el deseo de un reencuentro. La poeta escribió su último libro. El lenguaje asume una deuda y una culpa, se transforma en tiempo, en saltos que van de 1976 a 1955, para terminar en 2021. Y así, narrar una historia que expone a la ausencia y a la memoria, que vuelve presente a quien no está.

Sábado 25

A las 19. Cine: Holy spider (de Ali Abbasi, Dinamarca, 2023). Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Un hombre, padre de familia, se encomienda a la tarea de eliminar a las prostitutas de la ciudad santa de Mashdad. Tras haber asesinado a varias mujeres, se desespera porque el público no muestra interés en la misión que Dios le encomendó. Entrada general $200. Estudiantes y Jubilados $100.

A las 20.30. Presentación de la obra teatral “Entre dos mundos”Museo Histórico Marqués de Sobremonte - Rosario de Santa Fe 218

Entre dos mundos es una pieza teatral de Livia Magnani, con diálogos en español, francés e italiano, se encuentra realizada en colaboración entre artistas de Montreal y Córdoba. La obra, declarada de interés por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, aborda el género “Teatro performance multimedia” y versa sobre la temática de la migración y la adaptación a un espacio extraño. Entradas a $2750 a través del portal Autoentrada.

A las 21. Cine: Ruido (de Natalia Beristain, México, 2022)Centro Cultural Leonardo Favio – Buenos Aires 55, Río Cuarto

Como la mayoría de las mujeres, Julia ha visto su vida destrozada por la violencia de género en su país. Mientras busca a su hija, encontrará muchas historias similares en el camino. Entrada general $200.- Estudiantes y Jubilados $100.

A las 21. Comedia Cordobesa: “Buenas Noticias de ayer y hoy”. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

El elenco se presenta bajo la dirección de Mónica Silvia Macher, coreógrafa de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el marco de las actividades por la semana de la memoria, la verdad y la justicia. A través de un proceso de ensayos desde el lenguaje corporal con el elenco estable se lleva adelante una búsqueda, planteada como un ritual que reinterpreta la celebración por el día de la memoria. Entrada gratuita, disponible en autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 21.30. Teatro: Lengua Madre (de Convención Teatro). Teatro La Panadería – José Ingenieros y Salta, Villa María.

Lengua madre es una novela sobre los mecanismos de la memoria, sobre todo lo que aún no sabemos de nosotros, sobre los vínculos entre madres e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre las lentas construcciones de la identidad.

Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a su hija: que lea las cartas que están en una caja. A través de esta lectura, ella puede reconstruir los vacíos de su historia familiar. Durante la última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de una familia fracturada y, al mismo tiempo, la historia de una biografía familiar que no se conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta, al leer esas cartas tanto tiempo guardadas, puede revisar su vida, la relación con su madre, con la militancia de sus padres, el vínculo entre su madre y su abuela, Ema.

Domingo 26

A las 17. Títeres: Philia. Teatro Real – Sala Carlos Giménez– San Jerónimo 66

El Elenco Estable de Títeres presenta Philia, una niña que juega y lleva a sus aventuras de sueño y deseo por los caminos de la experimentación, la observación, la imaginación, lo asertivo y lo que no lo es, pudiendo probar, no solo una vez, si volar es humano o solo pertenece al mundo de los insectos, de los pájaros o de algún diente de león que danza al son del viento. Saltar, mirar, tocar e investigar sin parar, queriendo devorar el mundo de lo real para luego transformar el anhelo en realidad y descubrir que, a veces, esperar no es tan difícil. Entradas 500 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro.

A las 20. “Freude! Freude! Beethoven: el piano como orquesta”. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365.

El Coro Polifónico Delfino Quirici y el Coro Municipal de Córdoba suben a escena junto al pianista Horacio Lavandera; la soprano Laura Rizzo y la mezzosoprano Alejandra Malvino. Además, participan el tenor Enrique Folger y Christian Peregrino, bajo. Ensamble instrumental. El repertorio anuncia “4° movimiento de la 9° sinfonía coral”, “Egmont” y “Fantasía coral”, del compositor alemán Ludwig van Beethoven.

El ensamble instrumental está a cargo de los pianistas Irene Amerio, Fabricio Rovasio y Vicente Ronza. El ensamble se completa con las actuaciones de Lucía Luque, en violín, junto a Aníbal Borzone y Javier Muñoz, en percusión. La dirección general está a cargo del maestro Juan Manuel Brarda. Organiza Fundación por la Cultura, Río Cuarto.

Entradas desde 1100 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro de martes a sábados de 9 a 20 y domingos de función de 17 a 20.

A las 20. Teatro: Lengua Madre (de Convención Teatro). Complejo Cultural Victoria – Bv. Belgrano 751, Oncativo.

Lengua madre es una novela sobre los mecanismos de la memoria, sobre todo lo que aún no sabemos de nosotros, sobre los vínculos entre madres e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre las lentas construcciones de la identidad.

A las 21. Los ahogados (Teatro de Ilusiones Animadas). Centro Cultural María Elena Walsh – Eulogio Cuello y Jacinto Palacios, ex-panadería Córdoba, La Paz.

Los Ahogados es un texto de María Teresa Andruetto que el Teatro de Ilusiones Animadas pone en escena utilizando dispositivos del teatro de objetos. Venían caminando desde lo profundo de la noche, por la playa ancha de arena clara, castigados por otra arena. Sus recuerdos de pueblos de llanura, la militancia, y el miedo. Una pareja y su bebé se instalan en una casa abandonada, afuera se oyen chasquidos, ella sueña con un corral con animales. Entrada gratuita

A las 21.30. "Otoño Polifónico". Anfiteatro Municipal de Río Cuarto - Av. Marcelo T. de Alvear 700-801, Río Cuarto

La Banda Sinfónica de la Provincia, bajo la batuta del maestro Andrés Acosta, se presenta junto al popular cantautor Jairo, en el marco de cierre del festival. Entre las obras seleccionadas para este repertorio, se interpretarán poemas del periodista, poeta y escritor Daniel Salzano, amigo de Jairo, quien musicalizó algunas de sus obras.

Entradas desde 1.000 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com.