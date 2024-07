Estamos transitando una semana con muchas expectativas, sobre todo para los docentes universitarios, que están desde principio de año en conflicto, porque las paritarias no han salido y evidentemente ya hay un retraso importante en cuanto al salario.

En Data Universitaria de Canal 10 y Canal U, dialogamos con la Secretaria Adjunta de ADIUC, Leticia Medina, que ratificó que esta es una semana en la que arranca un nuevo plan de lucha de los docentes universitarios.

Medina explicó que “estamos llegando al final de este cuatrimestre sin novedades respecto de la paritaria, con un último incremento salarial que otorgó el gobierno de manera unilateral por decreto del 4%, con lo que evidentemente el gobierno pretende dar por terminada la discusión sobre la pérdida salarial que ya es casi del 50%, que venimos registrando en estos 6 meses, así que hemos tenido un plenario de junta con el cuerpo de delegados de toda la universidad y hemos definido convocar a una asamblea para el próximo jueves.”

Al ser consultada sobre lo que podría decidirse en esa asamblea, la Secretaria de ADIUC dijo que “esperamos ratificar la decisión que hemos tomado entre estos cuerpos orgánicos, que es la de suspender las mesas de exámenes eh después del receso y no iniciar normalmente las clases en el segundo semestre”, agregando que “son medidas que estuvimos consultando a través de un instrumento virtual que se desplegó durante los últimos días de la última semana y que también ratifican esta misma disposición de parte del conjunto de la docencia universitaria.”

El destrato del Gobierno Nacional

Al parecer, los docentes universitarios no han tenido ni siquiera una señal del gobierno nacional para ver si esto se destraba, después de las reuniones que se venían manteniendo, en donde no había nada parecido a una discusión ni a una negociación, sino simplemente fue un anuncio de parte del gobierno de cuál iba a ser el aumento que se iba a otorgar.

Leticia Medina: "las y los estudiantes están viendo afectadas sus posibilidades de continuar sus estudios"

Medina dijo al respecto que “ni siquiera tenemos conversaciones telefónicas, entonces realmente lo que se ve es ninguna disposición de parte del gobierno de de querer destrabar esta situación, lo que si, hubo una respuesta a la movilización del 23 de abril que fue el incremento del presupuesto para gastos de funcionamiento que ya lo hemos estado conversando acá en el programa también, pero esto no tuvo ningún impacto sobre los salarios que siguen muy retrasados” y agregó más adelante “estamos hoy en una situación crítica, donde si bien la inflación se ha detenido, respecto de las de los índices de los meses anteriores, nuestro salario sigue valiendo la mitad.”

Si bien se ha desacelerado, el proceso inflacionario, el poder adquisitivo de los salarios viene muy bajo y aquella apertura una especie de aumento de presupuesto no tuvo que ver con el salario docente, por eso nos interesó conocer, cuánto lleva perdido un docente, una docente universitarios, de poder adquisitivo del salario en en este destrato del gobierno nacional, a lo que Leticia Medina nos respondió que “en estos últimos seis meses, estamos hablando de casi un 50% de pérdida del salario, lo que nos coloca aproximadamente, porque hay categorías que incluso han perdido más y que son aquellos docentes por ejemplo de las escuelas preuniversitarias que no están cobrando el fonin, y también docentes de las categorías iniciales que cobraban la garantía salarial, un monto que es el piso debajo del cual ningún docente puede cobrar y que es una categoría que no se ha modificado, por la falta de negociación paritaria, no ha habido actualización de la garantía salarial entonces, hay docentes que han cobrado todavía menos de los aumentos que nos dio este gobierno en los últimos meses, o sea por debajo de los índices de indigencia que son los que el gobierno publica.”

Esto ya se vivió en el año 2000

La Secretaria de ADIUC agregó que “nosotros tenemos por primera vez en los los últimos 25 años, una proporción importante de los docentes con dedicación exclusiva a la docencia que están por debajo de la línea de pobreza, la verdad que esta es una situación que hacía décadas que nosotros no vivíamos y nos coloca en esta situación de estar reclamando por docentes universitarios e investigadores con un salario por encima de la canasta básica y realmente una le preocupa, porque creo que esta historia se vio allá por el año 2000, creo o por ahí que se repite y que es una falta de respeto hacia toda la docencia, hacia toda la educación, como decíamos, un destrato, una falta de de respeto totalmente de lo que significan los docentes y las docentes para la educación de nuestros chicos y chicas, en todos los niveles, pero en este caso sobre todo en el nivel universitario”, sentenció.

Finalmente Leticia Medina confirmó que “en la asamblea del próximo jueves se decidirá no conformar las mesas de exámenes de este turno y no iniciar las clases”, remarcando que “luego de la asamblea, el día viernes estamos convocando a un encuentro a la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) para que la federación de estudiantes universitarios de Córdoba y todos los centros de estudiantes, conformemos un espacio en el gremio docente, para poner en común la situación, las medidas que hayamos ratificado ya en la asamblea, el plan de acción y poder partir, no sólo del análisis de lo que estamos viendo sino también sería lo ideal, poder compartir un plan de acción y las medidas de acompañarnos, en una pelea que evidentemente no es sólo de los docentes sino que también tiene que ver con las condiciones en las que los estudiantes y las estudiantes están pudiendo sostener su cursada, estudiantes que están viendo afectadas sus posibilidades de continuar sus estudios también porque no pueden sostener alquileres, porque no pueden viajar hasta Ciudad Universitaria, no tienen para comprarse los insumos, entonces nos parece que es importante ese encuentro institucional entre los gremios estudiantiles y el gremio docente y nosotros acompañando la lucha de todas y todos por la universidad pública.”