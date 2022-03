Penélope Cruz, Oscar Martínez y Foo Fighters en los estrenos de cine

Los estrenos de cine de la semana, traen novedosas historias de drama, acción, thriller, animación y hasta una parodia de terror protagonizada por la banda de rock estadounidense Foo Fighters.

Se destaca la llegada a salas de la película española "Competencia oficial" de la dupla de directores argentinos Duprat- Cohn, protagonizada por las estrellas del cine: Penélope Cruz, Oscar Martínez y Antonio Banderas.



Te puede interesar: Hoy estrena "Miserere" sobre el trabajo sexual masculino callejero



Competencia oficial

En busca de trascendencia y prestigio social, un empresario multimillonario decide hacer una película que deje huella. Para ello, contrata a los mejores: un equipo estelar formado por la celebérrima cineasta Lola Cuevas y dos reconocidos actores, dueños de un talento enorme, pero con un ego aún más grande: el actor de Hollywood Félix Rivero y el actor radical de teatro Iván Torres. Ambos son leyendas, pero no exactamente los mejores amigos.



A través de una serie de pruebas cada vez más excéntricas establecidas por Lola, Félix e Iván deben enfrentarse no solo entre sí, sino también con sus propios legados.

Dirección: Gastón Duprat, Mariano Cohn. Con Penélope Cruz, Oscar Martínez, Antonio Banderas.

Ambulancia

Durante un día en las calles de Los Ángeles, tres vidas cambiarán por siempre. El veterano Will Sharp, en un acto desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, recurre a la única persona que sabe que no debería, su hermano adoptivo Danny.

Danny le ofrece participar en un robo a un banco, el mas grande en la historia de la ciudad. Will no puede decir que no. Cuando su intento de escape sale mal, los hermanos secuestran una ambulancia con un policía herido y una paramédica. Ahora deberán huir de un inmenso dispositivo de fuerzas de seguridad desplegado por toda la ciudad, mantener a sus rehenes con vida y de alguna forma tratar de no matarse entre ellos.

Dirección: Michael Bay. Con Jake Gyllenhaal, Eiza González, Yahya Abdul-Mateen II.

Miserere



El film documental dirigido por Francisco Paco Ríos Flores, aborda un tema frecuentemente invisibilizado: el trabajo sexual masculino callejero a partir del testimonio de un grupo de varones jóvenes que trabajan en los alrededores de la plaza Miserere y la estación de Once en Buenos Aires. Se exhibe en Cine Gran Rex del 17 al 23 de marzo, a las 20 horas.

Los tipos malos

Film de animación basado en los libros ilustrados homónimos de Aaron Blabey. El señor Lobo, el señor serpiente, señor piraña, el señor tiburón y la señora tarántula arman un plan para realizar el robo perfecto.

A ciegas

Thriller dirigido por Randall Okita. Con Skyler Davenport, Natalie Brown. Cuando la ex esquiadora y ciega Sophie, cuida de un gato en una recóndita mansión, unos ladrones de árboles la invaden en busca de la caja fuerte escondida. La única defensa de Sophie es Kelly, una veterana del ejército. Kelly ayuda a Sophie a defenderse de los invasores y a sobrevivir.

Terror en el estudio 666

Esta película se podría definir como un homenaje-parodia al cine de terror de los´80. Es una ficción interpretada por los miembros de la banda Foo Fighters, que casualmente este domingo actúan en el Lollapalooza.



En la historia del film, vemos a la banda que se muda a una mansión en Encino. Su objetivo consiste en grabar su álbum número diez. Dentro de la casa, Dave Grohl debe lidiar contra fuerzas sobrenaturales que amenazan tanto el buen término de la grabación como la vida de todos los integrantes.

Dirección: BJ McDonnell. Con Dave Grohl, Taylor Hawkins.