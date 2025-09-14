En horas de la tarde del domingo, en avenida Donato Álvarez 9135, del barrio Argüello, personal de la Dirección Bomberos sofocó un foco ígneo desatado en un comercio destinado a la comercialización de indumentaria.

Cabe mencionar que en el lugar colaboraron Bomberos Voluntarios de Villa Allende, Mendiolaza y Saldán.

El fuego, que se originó por causas que se tratan de establecer, provocó pérdidas materiales totales, pero no se registraron personas lesionadas.

El tránsito en la zona fue restringido mientras avanzaban las labores de combate contra el fuego, y desde la policía pidieron a los vecinos evitar circular por el sector hasta que se despeje el área y pueda garantizarse la seguridad.

El comisario Diego Cepeda, de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, dio detalles de lo sucedido, explicando que “el local tenía una dimensión de unos 150 metros cuadrados aproximadamente; el incendio provocó pérdidas totales y el colapso de un techo”.

Asimismo, agregó que “al finalizar las tareas de extinción y enfriamiento, trabajará la División Siniestros de la Dirección Bomberos para determinar las causas de inicio del fuego”.