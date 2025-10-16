Pérdidas totales tras un voraz incendio en una vivienda de Córdoba

Un incendio destruyó por completo el interior de una vivienda de barrio Bajo Pueyrredón este jueves al mediodía. El fuego se originó en una casa ubicada sobre calle Homero Manzi al 1200 y causó daños totales en el sector de la cocina y en varios electrodomésticos.

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos, personal del DUAR y de la Policía de Córdoba, que lograron controlar las llamas.

Durante el operativo se encontró un perro sin vida dentro de la vivienda. Afortunadamente, no hubo personas heridas. Las causas del incendio aún no fueron determinadas.