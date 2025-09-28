En horas del mediodía de este domingo, personal policial tomó conocimiento a través de facultativos del Hospital Córdoba, del fallecimiento de una mujer de 45 años a causa de un shock cardiogénico.

La misma había ingresado al centro de salud el pasado 11 de septiembre, luego de resultar lesionada en un siniestro vial.

La mujer se conducía en una motocicleta y transitaba por la Ruta E53 que une nuestra capital con el departamento Colón y las sierras chicas, cuando al llegar a la intersección con Guardia Nacional en la localidad del Pueblito, se accidentó.

Si bien había sido internada hace más de 15 días, el desenlace fatal que se produjo hoy amerita aún más que se investigan las circunstancias del hecho para determinar las circunstancias del accidente que le terminó costando la vida a la infortunada motociclista.