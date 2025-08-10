A raíz de un oportuno llamado por parte de un cuida coches al 911, personal policial logró detener en la madrugada de este domingo a dos mujeres, de 35 y 36 años, luego de que participaran de un fallido intento del robo de un vehículo en el barrio Rosedal Anexo.

Todo ocurrió aproximadamente a las 5 de la madrugada, cuando un cuida coches (naranjita) alertó a la Policía a través de un llamado al 911 de que un grupo de hombres y mujeres intentaban asaltar un auto que estaba estacionado en la intersección de las calles Leon Pinelo y Fausto D’Alessio, frente al Club All Boys, al sur oeste de esta ciudad.

Al llegar al lugar los uniformados, los cuatro involucrados en el hecho se dieron a la fuga a bordo de un Chevrolet Cruze. Allí comenzó una persecución que por fin concluyó en Félix de Zuñiga y Aviador Locatelli, de barrio San Roque, donde personal policial logró detener a las mujeres y procedió al secuestro del vehículo utilizado para la huida, además de un machete, una tonfa y dinero en efectivo.

Los dos hombres lograron darse a la fuga, no sin antes efectuar disparos con armas de fuego a los uniformados. Según el parte oficial, vecinos de barrio San Roque arrojaron objetos contundentes a los policías intentando frustrar el operativo.

Por otra parte, un hombre adulto y un niño de diez años perdieron la vida en la noche del sábado al incendiarse la vivienda que habitaban en la localidad de Villa del Rosario. Según las primeras investigaciones, el fuego se habría desatado al caerse un tronco que tenían prendido adentro del hogar para calefaccionarse.