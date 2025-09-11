Un taxista y tres pasajeros fueron detenidos el miércoles por la tarde en la ciudad de Córdoba después de que se hallaran drogas y armas en el vehículo.

Un control de rutina terminó en una persecución por la calle Mariano Fragueiro 3400, en el barrio Hipólito Yrigoyen, y en el secuestro de paquetes de marihuana, cocaína, cartuchos y dos armas de fuego, además del vehículo.

La Policía de Córdoba informó que los agentes pensaron que el taxista estaba siendo asaltado cuando vieron que transportaba a tres pasajeros. Pese a que el conductor levantó la mano para pasar desapercibido, los uniformados comenzaron un seguimiento debido a que el automovilista evitó frenar en el control y aceleró la marcha del auto.

Al lograr interceptar al taxi, tres jóvenes intentaron escapar a pie, pero fueron capturados en las cercanías de Villa El Nylon.

Tras la detención, el taxista dijo que había sido abordado por los delincuentes en una esquina del barrio Marqués de Sobremonte.

Sin embargo, mediante el chequeo de las cámaras de vigilancia, se constató que había circulado por el barrio Marqués de Sobremonte Anexo y por Villa El Nylon sin detenerse a levantar pasajeros.

Con este dato, la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico ordenó la detención de los cuatro involucrados.